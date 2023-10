Va a hacerse un piercing y critica a la trabajadora por llevar tatuajes: "Me niego a pensar que exista gente así"

Pese a que los tatuadores realizan un trabajo para el que se requiere de mucho talento, paciencia y precisión, sigue habiendo personas que desprestigian no solo el trabajo de estas personas, sino también a aquellos que deciden tatuarse. Esto era algo especialmente común en el pasado, pero, por lo que parece, sigue habiendo personas con esta mentalidad, algo que se ha visto reflejado en el TikTok de La Tuerta.

Esta tiktoker comparte su trabajo como especialista en piercings en esta red social y, durante uno de sus directos, ha llegado una clienta que, de repente, ha decidido compartir su opinión sobre las personas que se hacen perforaciones y tatuajes. Pero, pese a que ha ocultado esto como una opinión, la chica no ha tardado en hacer comentarios despectivos. Porque, según ella, aquellos que se hacen este tipo de modificaciones en su cuerpo solo lo hacen porque quieren llamar la atención y que, además, posiblemente deben tener alguna enfermedad mental que los lleva a hacérselo.

Y, no contenta con esto, la chica también ha desprestigiado su profesión al decir que no es un trabajo serio con el que alguien pueda ganarse la vida, sino que es algo a lo que se dedican los veinteañeros de forma temporal. Esto es algo que ha sorprendido en gran medida a La Tuerta, no solo porque ha criticado su trabajo, sino porque precisamente ella cuenta con muchos tatuajes, dilataciones y piercings.

Las faltas de respeto de esta chica no han cesado y, aun así, la tiktoker ha conseguido mantener la calma y llevar la situación de la mejor manera posible, algo que han aplaudido mucho las redes. Porque, tal y como muchos han compartido, ellos no serían capaces de aguantar esos comentarios y habrían acabado echándola sin hacerle el pendiente que quería.

A raíz de esto, las redes no han tardado en criticar la mala educación y la actitud tan mala que ha tenido esta clienta hacia ella, no solo por todo lo que ha dicho, sino porque encima ha ido a decirlas a un estudio de tatuaje, donde la mayoría de sus trabajadores suelen ser amantes de esta expresión artística. Además, el hecho de que la tiktoker haya intentado hacerle entender que lo que estaba haciendo no estaba bien y ella haya preferido cortar el tema en lugar de recapacitar, también ha molestado a muchas personas.

Sin duda, esta chica debería pensarse dos veces lo que va a decir antes de hablar, ya que, tal y como han señalado las redes, actuar como lo ha hecho tan solo demuestra una gran falta de educación y de respeto hacia los demás.