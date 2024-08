Escribe una reseña de una pizzería y la respuesta del dueño deja la sangre helada

Los bares y restaurantes tienen numerosas historias que contar, pues cada uno de sus clientes son una fuente de anécdotas. A veces estas son más divertidas que otras, como la lista de normas de un bar que dejó a los clientes alucinando. Sin embargo, en otras ocasiones, no son tan humorística. Este último es el caso de la historia que te contamos a continuación.

La conocida cuenta @soycamarero ha compartido en su perfil de Tiktok una historia que nos ha dejado perplejo a más de uno. Explica que un hombre dejó una reseña de una pizzería y la respuesta que recibió lo dejó totalmente descolocado. En esa reseña se lee: "Marcado abierto el lunes de 18 a 23, en realidad son las 19.30 y todavía no está abierto. Ningún anuncio en Instagram, ninguna hoja en la entrada, nada".

Hasta aquí esta queja podría ser totalmente entendible, pues cualquier que vaya a un establecimiento creyendo que está abierto y no lo está se podría molestar. Sin embargo, lo llamativo ha sido la respuesta de la pizzería: "Siento mucho que falleciera mi abuela a las 2 de la madrugada y tener que bajar y subir de Granada en un solo día sin dormir. Esté tranquilo que nunca más se morirá mi abuela. Un cordial saludo y gracias por su comentario tan constructivo".

Estamos seguros de que la persona que puso la reseña no se imaginaría que este motivo había sido el que le había obligado a mantener la pizzería cerrada. No sabemos cómo reaccionaría al enterarse de lo que sucedió.

El vídeo ha conseguido más de 38 mil reproducciones y cientos de comentarios. Entre ellos, algunos se posicionan con el cliente: "Claro, y el cliente tenía que saber que se había muerto la abuela"; "Pues pones un cartel fin!"; y otros creen que eso no ocurrió realmente: "Excusa". Sin embargo, otros usuarios han apoyado al dueño del local: "La gente pone críticas a diestro y siniestro, cuando fallece un familiar no tienes cabeza para nada, por lo menos es lo que me pasó a mí".