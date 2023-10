Esta chica descubrió que su novio iba a casarse con otra por una búsqueda en Google

Las historias de infidelidad pueden ser de lo más fascinantes, debido a lo lejos que algunas personas están dispuestas a llegar para ponerles los cuernos a sus parejas de la forma más rebuscada. La anécdota de esta tiktoker es la prueba de que poco importa si un hombre está a punto de jurarle matrimonio a otra mujer: aun así, será posible que sienta el deseo de empezar una segunda relación con otra, sin que nadie se entere. En este vídeo que se ha hecho viral esta chica cuenta cómo una sencilla búsqueda en Google para conocer un poco más al chico con el que estaba saliendo acabó de la peor forma posible: se encontró una web que anunciaba su boda con otra mujer.

La tiktoker no ha entrado a dar demasiados detalles al respecto de la situación, pero sí que ha mostrado un mensaje que le mandó el chico después de enterarse de que lo habían pillado: "No espero que lo entiendas". Eso ha hecho creer a muchos que se trate de alguien que había tenido que aceptar un matrimonio con alguien por razones familiares, culturales, étnicas, religiosas y demás, ya que es algo muy habitual todavía en personas que viven en Occidente, pero cuyas familias pertenecen a otras culturas.

Por supuesto, que exista la posibilidad de que no ame realmente a la mujer con la que se va a casar no es justificación para cometer una traición así. Engañar a alguien y empezar a salir con él sin explicarle tus circunstancias es un error que nunca puede salir bien. A los mentirosos se los pilla muy rápido, y más en asuntos tan trascendentales como este, así que los que han visto el vídeo no acaban de entender cómo pensaba ocultar la situación durante más tiempo. Por suerte, solo fueron seis semanas las que esta tiktoker pasó saliendo con él, así que es probable que se pueda recuperar rápido del golpe.