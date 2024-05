Esta joven explica cómo ha descubierto que no existe: "No hay registro de mi nacimiento"

Algunas personas parecen almacenar toda la mala suerte de este mundo y les ocurren hechos paranormales y totalmente inesperados. Hoy hemos conocido uno que nos ha dejado desconcertados por la gravedad del asunto. Tiene que ver con la inexistencia de una persona porque no aparece en el registro civil.

La tiktoker @janierrando ha relatado una historia que le ha sucedido de lo más impactante e inexplicable. "No existo. No estoy registrada en el registro civil. No hay rastro de mi nacimiento ni de mi existencia", comienza el vídeo. "Esto da para peli de Berlanga", confiesa. Sin embargo, tras esta presentación tan llamativa explica el contexto de la historia.

"Yo descubrí que la fecha de mi nacimiento estaba mal en el registro civil cuando cumplí 14 años y me tuve que ir a hacer el DNI", explica. Indica que había nacido el 14 de diciembre, pero en la información que tenían sobre ella para hacerse el documento de identidad ponía que había nacido el 12 de diciembre. La joven se lo comenta al trabajador, pero este le dice que no está mal ese dato, ya que es lo que aparece en el registro civil. Al final tuvo que conformarse con que apareciera esta fecha errónea en el DNI y ya no volvió a preocuparse más por ella.

Sin embargo, ahora tiene casi 34 años y las historia continúa. Explica que ahora ha querido solucionar este problema para que pueda aparecer la fecha real de su nacimiento. "Llevo un año intentando contactar con el registro civil de Valencia. No cogen el teléfono". Lo ha intentado hacer online, pero le responden que su nombre, Jana Errando, no consta en el registro civil. Tal vez su propio apellido ya adelantaba los problemas y los errores con los que se iba a encontrar de mayor. Finalmente, decidió pedir una cita al registro civil para presentarse en persona e intentar solucionar el problema. Aunque al final no ha podido asistir y ha tenido que acudir su tía.

Una vez allí, tanto su tía como una trabajadora invierten mucho tiempo en buscar su partida de nacimiento sin resultado. Hasta que finalmente la encuentran, pero entonces se les presenta otro problema, y es que su apellido estaba mal escrito, aparecía Jana Errado. "La cosa es que mi padre cuando fue a inscribirme en el registro, el señor del registro civil de Valencia estuvo cuestionando a mi padre si Jana era un nombre real o era un nombre inventado. Ese mismo señor, en vez de poner Errando, escribió Errado", continúa.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Explica que tras bajar esa señora a los almacenes donde tienen todas las partidas de nacimiento en papel, descubre que el apellido de su madre también estaba mal escrito. En lugar de Monje, habían puesto Monge. "Y ya para el colocón final de traca, mi fecha de nacimiento que sí que ponía 12 del 12 de 1.900 borrón. No se sabe en qué año he nacido porque hay un borrón", indica la tiktoker. Por lo que la joven hace un pequeño resumen: "O sea, no solamente no me llamo como me llamo, mi madre no es mi madre, sino que no se sabe en qué año he nacido".

Y finalmente, cuenta el último problema al que se enfrentó. "Para poder corroborar todo esto, lo que tienes que hacer es ir al hospital donde nació la niña y pedir el registro del ingreso de la madre. Todas estas cosas están registradas en los hospitales". Su tía entonces se va hasta el hospital donde había nacido, le explica todo lo que pasaba y le dice la fecha de nacimiento. Entonces le dicen que nunca va a encontrar el documento de su nacimiento, porque habían tirado todos los archivos del año 2.000 para atrás.

Por tanto, la única solución que explica la joven que hay es que una jueza dicte sentencia. Aunque indica que lo más probable es que no puedan poner que nació el día 14 y que se tenga que quedar con que nació el 12.

El vídeo ha superado ya las 668 mil reproducciones y también miles de comentarios. Entre ellos, algunos destacando el papel tan importante que ha tenido la tía de la tiktoker. Sin embargo, también encontramos otros comentarios bastante graciosos como "Doy a luz en dos meses y ahora me da más miedo registrar al niño que parirlo jajaja" o "La mitad de mi familia es Gimenez y la otra mitad Jiménez. Cuando mi abuela fue a casarse descubrió que estaba muerta porque la dieron de baja a ella en vez de a su hermana pequeña".