Un estudiante le dice a su padre que le han admitido en la universidad y su respuesta es una oda a la expresividad: "Son iguales todos"

Tras los duros exámenes de la EvAU, son muchos los jóvenes que ahora deben elegir qué carrera estudiar y en qué universidad hacerlo según su nota de corte. Esta decisión a veces se hace muy dura ya que con ella puedes estar decidiendo tu futuro profesional además de lo que vas a estar estudiando durante los próximos cuatro años.

Por ello, hay muchos estudiantes que acaban arrepintiéndose de su elección y acuden a sus padres, como este caso que te contamos cuya respuesta de un padre a su hijo conmocionó a las redes.

No obstante, en otras ocasiones los padres parecen impertérritos ante los logros de sus hijos. Y es que, quién no ha contado a través de WhatsApp una noticia importante por el grupo familiar y se ha llevado una contestación de lo más seca.

Esto es lo que le ha pasado al usuario de X, @TusmusTos, quien ha compartido el chat con su padre. "No ha podido contener su emoción", decía en tono irónico.

"Por los pelos he entrado, la nota de corte en 6.33 y yo tengo 6.38", le reveló a su padre, cuya respuesta fue un sonoro "Ok".

Más tarde, el propio usuario enseñaba otra conversación con su progenitor del año pasado: "Que no falte la captura de cuando el año pasado me gradué (de milagro) del superior y le mandé la orla de sorpresa".

El a priori nulo entusiasmo de su padre ha despertado muchas risas y mensajes de comprensión de otros en los comentarios, señalando que no está solo.

"A mí me deja en visto directamente", "El mío cuando voy a hacer tercer año de carrera y todavía no se sabe el nombre completo, tan divino JAJAJSAJAJAJAJAJA", "Por lo menos te contestan", "Los míos habrían reaccionado con un pulgarcito", "Le ha faltado poner:pero usted quién es?", "AJAJAJAJAAJJAJAJA ok. Son iguales todos".