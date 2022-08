Fallece Valdir Segato, el "Hulk brasileño" que se inyectaba aceite en los brazos a los 55 años

Un culturista apodado el 'Hulk brasileño' que se inyectaba aceite para agrandar sus músculos murió en su 55 cumpleaños.

Valdir Segato de Sao Paolo mezclaba aceite de sésamo, alcohol y analgésicos como una alternativa a los esteroides para potenciar sus bíceps de 23 pulgadas. También inyectó la solución tóxica en sus pectorales hasta que se hincharon tanto que parecían bolas de hierro clavadas en su pecho.

Los expertos le habían advertido al culturista extremo que el brebaje podría causarle arterias obstruidas, derrames cerebrales e infecciones, pero dijo que sus músculos más grandes lo hacían una persona más feliz.

Valdir se había convertido en toda una estrella de TikTo donde acumulaba 1.7 millones de seguidores y 19 millones de 'me gusta'.

Sin embargo, en su 55 cumpleaños, Valdir fue encontrado arrastrándose fuera de la puerta de entrada de su vecino en busca de ayuda y murió en Ribeirao Preto el 26 de julio.

Moises da Conceicao da Silva dijo: "Eran alrededor de las 6 am, más o menos. Llegó arrastrándose por la casa trasera y llegó al frente. Entonces tocó la ventana de mi mamá, tocó, tocó, luego ella se despertó y me dijo 'ayúdame, ayúdame que me estoy muriendo'".

El culturista fue trasladado de urgencia a las instalaciones de la Unidad de Atención de Emergencias del Norte, donde fue resucitado, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Ya era la segunda vez que los vecinos lo llevaban de urgencia al hospital. La primera vez fue por un infarto pero sobrevivió.

Adicto a las drogas en su juventud

Valdir dijo anteriormente que solía ser llamado 'Skinny Dog' por ser un adicto a las drogas delgado en su juventud y encontró en el gimnasio su camino a la rehabilitación.

Él dijo: "Me involucré con las drogas y comencé a perder peso porque no comes, llevas una vida equivocada. Dejé las drogas y me uní a un gimnasio. Descubrí que era mi rehabilitación".

Luego, una persona que conoció en el gimnasio le ofreció usar Synthol y lo probó una vez, pero trágicamente, como adicto en recuperación, se enganchó a sus efectos.

Su mezcla de sintol constaba de 85 por ciento de aceite de sésamo, 7,5 por ciento de lidocaína analgésica y 7,5 por ciento de alcohol para esterilización que luego inyectaba para pulir sus bíceps, pectorales y músculos de la espalda.

Valdir había sido advertido varias veces antes sobre sus efectos, pero dijo que fue su decisión continuar usándolos "porque me gusta".

Él dijo: "Los médicos me dicen que deje de hacerlo. El consejo que me dan es dejar de consumir. Pero es mi decisión usarlo porque quiero porque me gusta"

Se creía que el Hulk brasileño murió de un paro cardíaco, pero los médicos aún no han revelado la causa exacta de su muerte.