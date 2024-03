Le gasta a su madre la broma de los pasteles por WhatsApp y los audios no pueden ser más desternillantes

Las madres muchas veces son el objetivo de nuestras bromas, especialmente de aquellas que se propagan en Tik Tok. Su desconocimiento de los retos y bromas virales de esta red social las convierten en un blanco fácil. Un claro ejemplo de ello es la inocentada que se viralizó de enviar por WhatsApp pasteles con aspecto feo y pedir a tu madre que compréis uno para ayudar a un amigo o conocido que está empezando en el mundo de la repostería.

El tiktoker @hugocalafer ha probado esta broma con su madre y lo ha compartido en su perfil de Tik Tok. En la publicación se ve la conversación de WhatsApp con ella y se pueden oír los magníficos audios que esta le envía. Sin ninguna duda, estos mensajes de voz alegrarán tu día.

"Mamá, escucha, que como el domingo es mi cumpleaños, mi amiga Sara me ha dicho que me hace ella la tarta. Te voy a pasar algunas tartas que ha hecho, a ver cuál te gusta. Ayúdame a elegir una", le comenta Hugo a su madre antes de enviarle las fotos de los pasteles. Tras enviarle todas las fotos de estas tartas con aspecto bastante horrible, el hijo le explica que su amiga está empezando ahora en un curso de pastelería.

Ella responde con un audio de lo más gracioso, en el que se le escucha reírse y añadir "Me cago en la puta. La primera parece un pollón. Escúchame, ¿a qué escuela va de pastelería? Dile que se dedique a otra cosa. Son horrorosas", y continúa riéndose. Su hijo le comenta que está con su amiga Sara, la que supuestamente se dedica a la hostelería, y que había escuchado el audio que su madre le había enviado.

Su madre vuelve a reírse y le dice a Sara que lo siente mucho, pero que no le salen bien las tartas. Después Hugo vuelve a insistir en que elija una y dice que a él le gusta la de Yoda de Star Wars. Sin embargo, ella dice que parece la Rana Gustavo.

Más tarde intenta convencerla para comprar una que parece un erizo, pero su madre dice que más bien le recuerda a un truño de vaca con dientes. Por lo que ella propone comprar un pastel que parece Carmen de Mairena. Entonces Hugo le dice que la tarta cuesta 75€, pero que por ser amigos Sara se la puede rebajar a 60€.

"¿Perdona? ¿75€ de ese pedazo de truño?", se asombra la mujer entre risas. Entonces le dice a su hijo que no, que ella pensaba que su amiga se la regalaría, pero que si tienen que pagar por ella no la quiere. Termina añadiendo "Dile de mi parte que practique un poquito más".

Hugo entonces le dice que su amiga se ha enfadado por todo lo que le ha dicho y por haberse reído de sus pasteles. "Sara, hija, educación no tengo, pero gusto sí. Dedícate a otra cosa. No he visto cosa más fea en mi vida", sentencia.

Finalmente, Hugo decide confesarle la verdad a su madre y decirle que es todo una broma para Tik Tok. "No sabes el alivio que tengo. La primera vez que estoy contenta en una broma, porque hijo de mi vida, con los invitados sacar la tarta esa...", termina la conversación.

El vídeo ha alcanzado ya los 5 millones de reproducciones y muchos usuarios han querido comentar lo graciosa que le ha parecido la broma y la madre. "LA CARMEN DE MAIRENA JAJAJAJAJAJAJAAKAKAJAKAJA", escribe una; ""educación no tengo, pero gusto sí" JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAAAJJAJA", comenta otra.