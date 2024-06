A la gente le está explotando la cabeza con lo que hacen en Suecia para dormir en verano cuando el sol no se pone

¿Te imaginas vivir en un lugar donde el sol nunca se pone? Para muchos, esto suena como algo de otro mundo, pero en Suecia, es una realidad, especialmente en las zonas más al norte del país, durante el verano se experimentan días casi ininterrumpidos de luz. Esto es conocido como el sol de medianoche.

Este fenómeno hace que el ritmo de vida cambie por completo, y así lo cuenta Mónica Meneses, una colombiana residente en Suecia, que se ha vuelto viral en TikTok al mostrar cómo es la vida en un país con 24 horas de sol al día. Su video ya ha alcanzado casi dos millones de likes y ha dejado a miles de personas ha dejado a miles de personas flipando con los desafíos que supone el vivir en un lugar donde el sol prácticamente no se pone.

"Es como si el reloj se volviera loco. A veces no sé si debo comer, dormir o salir a correr", comenta Mónica. Incluso la tiktoker destaca que a veces no se da cuenta de que tiene sueño hasta que no se siente débil y mira el reloj descubriendo que ya es hora de dormir.

"Así se ve la habitación si dejamos todas las cortinas abiertas", comenta Mónica, mientras muestra la claridad que inunda el cuarto. "Por supuesto, así no se puede dormir". Para solucionar este problema, la tiktoker muestra lo que hacen los suecos: tienes persianas y cortinas especiales llamadas "blackout" que bloquean completamente la luz, creando un ambiente totalmente oscuro. Estas cortinas se han convertido en su salvavidas para poder conciliar el sueño.

El video ha desatado una ola de reacciones y comentarios. Algunos usuarios expresan su sorpresa al descubrir que existen lugares con luz solar continua, mientras que otros se lo toman con humor. "¿Entonces nadie se dice buenas noches?", comenta un usuario, a lo que otro responde: "¡Por lo menos no gastan luz!".