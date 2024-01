Se hace una liposucción de papada y después se entera de que estaba hinchado por una medicación

Mau López es un tiktoker mexicano famoso por su sentido del humor. Son muy conocidos sus vídeos sobre animales. Tan pronto está criando gallinas exóticas como sacando adelante un cachorro de mapache.

Hace unas semanas el joven creador de contenido decidió someterse a una liposucción de papada, aunque no estaba del todo convencido con la intervención incluso antes de hacerlo. Subió un vídeo contando que había intentado cancelarla pero el cirujano le había dicho que eso no era posible.

Ya operado, el mexicano ha caído en la cuenta de que igual se ha operado por error. Así lo cuenta él en uno de sus vídeos más recientes.

"Yo pensé que me había hinchado por estar tragando, pero yo no soy una persona que anda comiendo pendejada y media", ha narrado.

"Pero me preguntaron 'oye, ¿y no has tomado ningún medicamento que haya hecho que te hinches o algo así? Y el caso es que me fui a Madrid en noviembre y me tomé 10 pastillas de cortisona porque estaba muy enfermo. Y la cortisona hincha, ¿y adivinen cuánto tiempo tarda la cortisona en salir de tu cuerpo? ¡Dos meses! ¿Y cuántos meses han pasado desde que me fui a Madrid? ¡Dos meses!", continúa diciendo.

"Y caí en la cuenta de que me inflamé por la cortisona, ¡y ya me he operado! Cuando me termine de desinflar me voy a quedar... como Clayton de Tarzán, ¡ya me arrepentí!".