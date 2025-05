¿Se han pasado de moda los tatuajes? Así es la reflexión viral que ha puesto el tema sobre la mesa

En plena era de la estética minimalista y la obsesión por la naturalidad, una reflexión sobre los tatuajes ha encendido el debate en redes sociales. ¿Siguen siendo los tatuajes una forma de expresión personal o se han convertido en una moda pasajera que ahora muchos quieren dejar atrás?

La voz que ha agitado la conversación es la de una usuaria de TikTok que ha lanzado un mensaje claro: si ahora te quieres borrar todos tus tatuajes porque los consideras feos o vulgares, tal vez nunca te gustaron de verdad. "Últimamente no paro de ver a personas arrepintiéndose de todos los tatuajes que se han hecho porque, según ellos, ya no van con su estilo", reflexiona la joven.

Y añade: "Yo tengo varios tatuajes bastante grandes y a día de hoy me los modificaría algo, pero no me los quitaría porque los tatuajes a mí me gustan". Con esto, pone en duda el verdadero motivo por el que muchas personas se lanzaron hace años a llenar su piel de tinta: "Que actualmente no quieras tener ninguno significa que te los hiciste porque estaban de moda, se llevaban y estaban bien vistos".

El vídeo ha abierto un debate entre quienes ven los tatuajes como una forma de identidad y quienes ahora los rechazan porque consideran que ya no encajan con la imagen que proyectan. En tiempos en los que las tendencias cambian a velocidad récord, muchas decisiones estéticas del pasado comienzan a pesar, y el láser se convierte en el nuevo mejor amigo de quienes quieren borrarlo todo.

Sin embargo, esta reflexión viral también ha servido para reivindicar el valor emocional y simbólico del tatuaje más allá del hype. "Yo con los míos me siento totalmente identificada a pesar de que ahora los haría de otra manera", concluye la tiktoker, dejando una idea clara: quien realmente ama los tatuajes, no se arrepiente de ellos. Solo los reinterpreta.