Un hombre pide un bocata de tortilla de patatas en un bar de Vigo y su precio genera polémica: "Sé dónde no volver"

Comer fuera de casa a buen precio es satisfactorio y no hay nada mejor que comer platos tradicionales o salir de tapeo con nuestros amigos. La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía, que es amada por cualquier español y turista que visita España. De hecho, no hay nada mejor que comer un bocata de tortilla de patatas si tienes prisa. Sin embargo, a veces no todos salen satisfechos como así lo ha explicado un cliente de un bar de Vigo, quien tuvo un amargo sabor de boca debido al precio de su bocadillo.

Es muy común, que antes de ir a un restaurante, leer reseñas y críticas en Googledel lugar al que deseamos ir para valorar si merece la pena o no, por lo que muchas personas se lanzan a publicar cosas que les ha encantado o en caso contrario, disgustado.

El hecho salió a la luz cuando un usuario de Facebookdecidió compartir su experiencia en un grupo dedicado a recomendar bares y restaurantes en las diversas ciudades gallegas. Un cliente compartió un ticket de compra detallando el coste de la tortilla de patatas, siendo de 4 euros, y el euro que le cobraron por el pan. Además, en la fotografía se puede ver que pidió una caña de cerveza y que le costó 2,40 euros, por lo que en total la cantidad que pagó fue de 7,40 euros.

Comentario y queja en Facebook | Facebook

"Por educación pagué y me fui, pero también sé dónde no volver… toma nota, manda huevos. Buen día", compartió en su reseña de Facebook. Un hecho que ha desencadenado muchos comentarios a favor y en contra. "Seguramente fue un error", responde un usuario mientras que otros creen que "es un atraco a mano armada".