El impactante audio que envía una madre a su hija tras encontrarse con su exyerno que ha sido muy criticado en redes sociales

Que las madres y los yernos siempre han tenido una relación complicada no es un secreto para nadie. Incluso, cuando estos yernos ya son exyernos y forman parte del pasado. Nadie se salva. Además, hoy en día, con las redes sociales las noticias se propagan a una velocidad vertiginosa, por lo que siempre podemos conocer lo que sucede en cualquier parte del mundo.

Esta vez ha sido Instagram el que nos ha hecho partícipes de lo que le ha ocurrido a una de estas suegras con su exyerno. La conocida cuenta @postureoespañol ha compartido una publicación en la que se ve una conversación de WhatsApp de una madre con su hija. En ella se pueden escuchar los audios que le manda la progenitora a su hija, tras encontrarse con el ex de la joven y el primo de este.

"No sé cómo puede gustarte un chico que lleva esos pantalones y ese pelo y esa cara", comienza el audio de la madre. La mujer no se anda con rodeos. Sin duda, desde el comienzo ya deja atónito a todo aquel que lo escucha.

"De verdad, cariño. O sea, lo que tienes que hacer es mirártelo a la cara y reírte un ratito". La hija le responde con risas en mayúscula. Seguro que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Tras la respuesta de la joven, la madre continúa con sus notas de voz. "No sé si has visto la película dos tontos muy tontos. Pues yo creo que estos dos podrían hacer la película". Pero la madre, no contenta con lo que había dicho, decide seguir con sus insultos hacia su exyerno. "Vaya dos gilipollas, feos, mal hechos".

Sin embargo, lo que más sorprende de los audios es la parte final en la que hace una grave confesión: "He estado a punto de atropellarlos. No pasa nada, cariño, otro día lo hago".

Nos hemos sentido tan identificados con esta madre, que en solo pocas horas la publicación ha conseguido más de 8 mil me gustas. Además, muchos usuarios han dejado sus comentarios, algunos de ellos verdaderamente ingeniosos: "Con esa suegra yo también hubiera dejado a la hija...". Sin embargo, la mayoría de ellos hacen referencia a la poca educación de la madre: "Pues si esa fuera mi madre me daría vergüenza publicar la conversación. Menuda educación le ha dado/da a su hija"; "Y así es… como las mamás y los papás quieren parar el bullying en la escuela…"; "No se opina del cuerpo del otro...".

Sin duda, las redes sociales son un reflejo de la sociedad y esta situación le podría haber pasado a cualquier madre. No sabemos lo que pensaría el joven de su exsuegra, pero esperamos que fuera mucho más amable y benévolo.