Leticia Sabater y su surrealista comunicado tras ser parada por la Guardia Civil

El pasado sábado,Leticia Sabater fue interceptada por la Guardia Civil en un control rutinario mientras se dirigía a actuar en un carnaval en La Fueva, Huesca. Tras revisar su documentación, los agentes comprobaron que la artista no tenía puntos en su carnet, lo que resultó en la inmovilización de su vehículo y el retraso de su concierto. Para poder llegar a la actuación, la organización del evento tuvo que enviarle un taxi hasta su ubicación.

Ante el revuelo generado, Sabater emitió un comunicado en el que aclaraba que no le habían retirado el carnet, sino que desconocía que ya no tenía puntos. "Para evitar especulaciones y malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir. Ayer , en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y al revisarla me informó de que no tenía puntos", explicó. La cantante aseguró que ya ha contratado un chófer privado y que a finales de marzo comenzará el curso de recuperación de puntos.

Sin embargo, lo que más ha captado la atención de los usuarios de redes sociales ha sido la redacción de su mensaje. Sin puntos en toda la declaración, con espacios antes y después de las comas y con una estructura caótica, su texto se convirtió en un fenómeno viral. Un usuario de X bromeó: "7 líneas sin punto, espacios antes y después de coma, sin justificar, acaba la firma con una coma... es perfecta".

El incidente ha dejado en evidencia dos cosas: por un lado, la necesidad de revisar el estado de los puntos del carnet, y por otro, que Leticia Sabater ha vuelto a ser protagonista en redes, esta vez, por su particular estilo de redacción.