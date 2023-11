La loca medida anti-ladrones con la que triunfa en redes: llenar su casa de habitaciones secretas

"He construido habitaciones secretas por toda mi casa", escribe el autor de un reciente tiktok viral. El vídeo ha llegado a Twitter, donde también ha sido compartido en masa, a través de la popular cuenta @ceciarmy.

El vídeo en cuestión comienza con su autor caminando por el pasillo de su casa. Al fondo de este está su dormitorio, al que no se entra por una puerta normal, sino a través de un hueco que hay detrás de un cuadro.

Mientras lo enseña, la narración del vicio explica que lo que está haciendo "es un tour sobre las habitaciones secretas que he construido en mi casa en caso de que un ladrón entre". "En el caso de que consiga entrar a través de esta pintura al final del pasillo, no habría problema porque también he construido un espejo secreto", sigue contando.

En efecto, al fondo de su propio dormitorio, hay un espejo detrás del que hay otro hueco que lleva a un pequeño espacio tras el que puedes observar todo sin ser visto. "Y mola mucho porque tienes tu cubierta para protegerte y puedes ver toda la habitación desde dentro", dice el autor del vídeo.

En relación al espejo, añade: "lo he probado con mi novia, no sabía que estaba aquí". Y mientras tanto, enseña a una chica maquillándose delante de él. Sin salir de su escondite, comenta que ha "planeado incluso un escenario de robo donde mi prima entró a buscarme" como si ella fuera la supuesta intrusa y no supo ver donde se ocultaba.

Las cosas se empiezan a poner algo surrealistas con los dos últimos escondites que enseña el tiktoker. El primero, una habitación escondida nada menos que detrás de la nevera: "En caso de que al ladrón le de sed de robarme la casa, he construido una habitación secreta detrás del frigo".

Muchos han sospechado que se trata de un vídeo de broma en cuanto llega el final y el chico enseña un arbusto falso de forma cúbica en cuyo interior hay una especie de kart. "Y si ocurre lo peor y tengo que huir, he construido este matorral secreto con una pequeña ventana y así puedo correr camuflado", dice al final.