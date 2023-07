Mete un chico en su casa y viene su madre: "Claustrofobia me está agarrando"

De jóvenes, todos cometemos alguna que otra locura. Además, alcanzada cierta edad, la convivencia entre padres e hijos empieza a complicarse.

A los padres no les queda otra que imponer ciertas reglas, a menudo bajo la sencilla explicación de "mi casa, mis normas".

Y hay veces en las que los hijos buscan formas de saltarse estas exigencias, ideando toda clase de estratagemas para hacer cosas sin que en casa se enteren.

No traer ligues a casa tiende ser una norma básica, pero que algunos jóvenes muy confiados o sin demasiado miedo a las consecuencias se acaban saltando.

Aprovechando que su madre no estaba en casa, eso mismo hizo la tuitera @lolaoliveraa_, con la mala suerte de que llegó de repente y no quedó otra que hacer lo propio y mandar al chico que se escondiera.

Por suerte, el chaval se llevó consigo el móvil y ambos pudieron comunicarse mientras esperaban a que la madre de la chica se fuera.

El resultado es esta absurda conversación que posteriormente la chica subió a Twitter, donde acumula más de 5 millones de reproducciones y más de 100 mil 'me gusta'.

"Yo me estoy muriendo y vos ahí re pancha", comienza diciéndole el chico, preguntándose por qué tiene que seguir escondido. "Si supieras como va mi corazón", le contesta ella luego.

"Está mi mama en la cocina, pelotudo", le reprocha. "Quédate quieto, no hagas ruido", añade. En las respuestas, la tuitera aclara que es precisamente en la cocina donde estaba escondido el chico, por lo que en ese momento estuvo muy cerca de encontrarle.

A pesar de salirse con la suya, todo se complica cuando la chica le comenta al ligue su nuevo plan: "Cuando yo me vaya, se va a ir. Espero". Pero ante la idea de quedarse solo, él no le cree y entra en pánico: "NOOOO. NO TE VAS A IR".

Entonces ella se ve obligada a descartar la idea. "BUENO NO ME VOY. BUENO CÁLMATE ENFERMO", le dice ya completamente alterada.

La conversación prosigue y él le propone que vaya en su rescate, pero ella se niega. Por las horas de las capturas de WhatsApp vemos que el chat se alargó durante más de media hora, pero resulta que el chico llevaba escondido al menos una hora entera.

Evidentemente, a él no le queda otra que suplicar. "Ayúdame, quiero salir", le comenta desesperado. Y sigue: "Claustrofobia me está agarrando, estoy temblando todo. Prefiero ir abajo de una cama".

No está claro en qué rincón de la cocina estaba oculto, pero seguramente en un lugar muy incómodo y lleno de trastos.

Por último, la chica le recomienda que cuando salga trepe el portón de casa y huya, pero él suena a que ha perdido toda esperanza. "En cuanto, un año??", le responde ya al borde de la locura. "Puede ser", le contesta la tuitera.

Esta aventura ha provocado muchas risas en la red social. Sus protagonistas quizá lo pasaran especialmente mal en el momento, pero se llevan tremenda anécdota y un tuit viral que esperemos que no vean sus madres.