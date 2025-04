El nieto de Cantinflas desmiente que su abuelo tuviera sirenas encerradas en su mansión

La historia de las supuestas sirenas en la mansión de Cantinflas en Acapulco ha tomado un giro inesperado. Si bien en los últimos días las redes sociales han estado inundadas con teorías sobre la obsesión del comediante con estos seres mitológicos, ahora su nieto, Mario Moreno, ha salido al paso para desmentir categóricamente el relato que ha capturado la imaginación de miles de internautas.

Todo comenzó cuando el creador de contenido Carlos Name publicó una serie de vídeos en TikTok asegurando que Cantinflas no solo creía en las sirenas, sino que diseñó su casa con la intención de atraerlas. Según Name, la mansión del actor tenía albercas con jaulas donde supuestamente las retenía, y que incluso los vecinos del exclusivo fraccionamiento Las Brisas habían comentado sobre la presencia de estos seres. Para reforzar su historia, el tiktoker compartió imágenes de la propiedad y de su ornamentación con motivos marinos.

Sin embargo, Mario Moreno, nieto del legendario Mimo de México, irrumpió en TikTok con su primer video para desmentirlo. "Soy Mario Moreno, soy nieto de Cantinflas y vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos vídeos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco. Me encanta tu creatividad, pero sí te pasaste, te inventaste una historia usando fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo", declaró Moreno.

El nieto del comediante no solo negó que en la casa hubiese jaulas o sirenas, sino que también desmintió que la propiedad estuviera ubicada en el fraccionamiento Las Brisas o que hubiese sido confiscada por la Fiscalía. Según explicó, Cantinflas vendió la residencia en la década de los 80 y su deterioro actual se debe a la falta de mantenimiento por parte de los dueños posteriores. "Lo que realmente me dio risa son los testimonios que pusiste o el álbum falso que parece un collage con imágenes random", comentó Moreno.

Para cerrar su respuesta, lanzó un reto a Carlos Name: "Si tanto te interesa la historia, te invito a visitar la casa juntos y contar los hechos verídicos en lugar de inventar cosas". Esperemos que después de sus declaraciones, haya quedado claro que la leyenda sobre Cantinflas es solo eso, una leyenda.