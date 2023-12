Así es como una IA imagina a una familia española de clase social baja, media y alta

Aunque sigue existiendo mucho de debate respecto al uso que se da a la Inteligencia Artificial, este 2023 se ha convertido ya en una de las mejores aliadas para satisfacer la curiosidad de los usuarios. Ya son muchos los hilos que se han hecho virales porque alguien ha querido conocer cuál es la visión que tiene la IA sobre algún tema en concreto y, en esta ocasión, un usuario ha vuelto a sorprender a las redes por este mismo motivo.

Esta vez, el tuitero ha querido pedirle a la IA que cree una imagen con la visión que esta tiene sobre "una familia típica española", según la clase social de esta, algo con lo que ha sorprendido mucho. Porque, tal y como se ha visto reflejado en sus creaciones, esta es capaz de diferenciar y distinguir entre las distintas clases que le ha propuesto el tuitero.

Pero, pese a ello, la realidad es que no siempre acierta en todos los detalles, algo que ha quedado más que claro desde la primera imagen, donde ha retratado a la familia de clase más baja con cinco hijos, algo que ha llamado mucho la atención de los usuarios. Porque, a diferencia de lo que podía ocurrir hace años, en la actualidad muchas de estas familias no pueden permitirse formar una familia, algo que a día de hoy no solo se aplica a esta clase social.

Aun así, la imagen que más ha llamado la atención ha sido la de la clase más alta, no solo por las vestimentas tan tradicionales que les ha puesto, sino por el hecho de que la inteligencia artificial parece haberse olvidado de los ojos. Porque, aunque las otras imágenes también han sufrido algunos problemas con esta parte de la cara, la de esta última ha superado a todos los demás, hasta el punto de que algunos han bromeado al decir que se trata de una familia que es de zombies.

Hay ocasiones en las que la IA consigue sorprender a todos por las representaciones tan curiosas que hace del mundo, motivo por el que no es de extrañar que sus creaciones siempre terminen haciéndose virales, porque, sin duda, sus errores son siempre los más divertidos.