La polémica respuesta de Sor Lucía a un joven que la insultó: "Una batalla ganada"

A todos nos pasa que cuando nos insultan a veces no sabemos cómo reaccionar y después pensamos en todas las cosas que le podríamos haber respondido a esa persona. Hoy te presentamos un caso totalmente contrario, relacionado con la religión. Este se trata de un tema un poco controvertido porque muchas veces genera polémica, ya sea de manera positiva o negativa. De hecho, hace unos días te contamos la aplaudida respuesta de un niño de Primaria en un examen de religión.

Hoy te hablamos de otro caso polémico relacionado con la religión. La conocida monja Sor Lucía Caram (en Tiktok, @sorluciacaram) ha compartido en redes lo que le ocurrió hace unos días. "Insólito. Esta mañana iba a comprar el pan y un joven viene y me empieza a insultar diciéndome que las monjas y los que tenemos hábito no tendríamos que circular por la calle porque este país es un país laico y creemos en un Dios que no existe", comienza contando la monja.

"Yo le dije que los que no tendrían que circular en la calle son los gilipollas que faltaban el respeto a la gente. Y él me dijo: me cago en Dios. Y yo le dije: ¿ves que eres gilipollas? Te cagas en quien dices que no existe", le contestó la religiosa.

Entonces explica que el joven se quedó sorprendido y sin palabras. "Una batalla ganada", sentencia la madre.

Sin embargo, aunque Sor Lucía lo cuenta muy satisfecha y contenta con su respuesta, no todos los usuarios están de acuerdo con ella. "Insultarlo fue ganar batalla?", escribe una; "La Soberbia no es un pecado capital?", añade otra. Sin embargo, algunos sí que han apoyado este gesto de la monja: "Dios bendiga su servicios y vocación"; o "no soy creyente pero tendría que haber más personas como sor Lucía", comenta otro.