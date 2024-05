Un profesor advierte del problema que provocan los móviles en los niños: "Evitad hacer esto con vuestros hijos"

Los móviles se han convertido en prácticamente una extensión de nuestro cuerpo. Las ventajas que traen consigo estos aparatos son muchas, sin embargo, también conllevan bastantes problemas. Este maestro de un colegio ha contado lo que ha visto al ir a trabajar y que recomienda evitar hacer con nuestros hijos.

El tiktoker @buenosdiasporcierto trabaja como maestro en un colegio y ha compartido un vídeo que ha provocado cierta polémica en esta red social. Explica que esa mañana, cuando estaba llegando al colegio, ha visto en un carrito de bebé algo que le ha dejado sin palabras. "Me fijo en uno de los niños que hay en un carro y veo que tiene algo enganchado en la barrera de seguridad y cuando ya paso por el lado, veo que es una especie de soporte para poner un teléfono móvil". Continúa diciendo que el carrito tenía el móvil enganchado mientras el bebé veía una especie de dibujos.

"Pero es que era un bebé, es que era muy pequeño y eran, pues eso, ni las 9 de la mañana y ya estaba ahí con el móvil puesto". El joven indica que le indignó tanto este gesto que tuvo que advertir a la madre sobre su peligro. "Yo me considero que tengo una cierta responsabilidad siendo maestro y más cuando son personas que están cerca de mi entorno escolar y he tenido que decírselo a la madre, de la mejor manera que he podido y de la mejor forma para que me entendiera". Explica que la mujer no se lo tomó a mal, pero tampoco vio una predisposición por parte de la madre para hacerle mucho caso.

"O sea, de verdad, hacednos caso a los que sabemos un poquito de estos temas, igual que le haríais caso a cualquier profesional". A continuación, el maestro se dispone a explicar por qué es tan perjudicial este gesto. "Para empezar, los bebés, los niños pequeños cuando aún se están desarrollando no aprenden nada de las máquinas, de los vídeos, de las pantallas. Los humanos estamos hechos para aprender de otros humanos, de caras, de gestos, de escuchar, de sentir los sentidos que tenemos. Pero de la vista de una pantalla no aprenden nada".

El joven continúa dando consejos en cuanto a este aspecto: "Los niños necesitan estímulos para que se puedan esforzar en concentrarse y en enfocarse en alguna cosa, en algún juego manipulativo, que tengan que construir algo o que tengan que montar alguna cosa o que tengan, incluso, que leer un libro o que tengan que escuchar a alguien leyendo un libro".

Por ello, finaliza haciendo un pequeño resumen. "Este tipo de ideas, de "bueno, está llorando o está aburrido o me está molestando, pues le voy a poner la pantalla" hace que este niño no sepa frustrarse, no aprenda a aburrirse, no aprenda que hay momentos en los que no hay que hacer nada". Además, el joven vuelve a remarcar la idea de que: "Los niños necesitan relacionarse con humanos, necesitan ver caras porque les ayuda mucho a interpretar los gestos y entender un poco las emociones humanas. Es que también está relacionado la baja empatía con la sobreexposición a pantallas, porque al final no es lo mismo ver a personas y actuar con personas en el día a día que ver todo el rato imágenes que no tienen nada que ver con la realidad". Por último, vuelve a hacer la siguiente petición: "Por favor lo digo, quitadle las pantallas a vuestros hijos. No las necesitan".

El vídeo ha superado las 165 mil reproducciones y ha abierto un debate entre los usuarios que apoyan al tiktoker y los que no comparten su opinión. Algunos escriben "Yo lo entiendo, pero lo mismo esta madre no puede más con todo, está sobrepasada y es la única forma de tener un poco de paz. Otra cosa es que esté todo el día" o "Yo puedo ser esa mujer perfectamente…. Mi hija no puede estar en el carricoche ni 5 min. Vivo lejos del cole y era súper complicado ir con ella en el carro y llevar a mi hijo". Sin embargo, por el contrario, otros usuarios han comentado: "Profe, yo tomé la sabia decisión de quitarle todos los dispositivos móviles a mi hija de 9 años. Solo la dejo los fines de semana y como estamos de aquí para allá, casi ni lo toca".