La reflexión de un profesor tras poner un 10 a un alumno de la ESO: "¡Por fin!"

Si usas Twitter con frecuencia, sabrás que la red social está llena de estudiantes compartiendo su día a día en las clases, y que de vez en cuando se hace viral alguna de sus anécdotas o experiencias curiosas sobre lo que viven como alumnos.

Sin embargo, desde el otro lado del aula, los profesores hacen lo mismo y tuitean acerca de su profesión. El usuario @danivillacastin es uno de estos docentes, en concreto uno de secundaria en un instituto de Madrid, y recientemente se ha hecho viral gracias a una interesante reflexión.

"Y después de grupo y medio corregido, ¡por fin!", comienza diciendo en su tuit, que ya acumula alrededor de 4.000 likes y al que han respondido cientos de personas.

"Solo los profesores conocemos el placer de poner un 10", añade, y adjunta una foto de la esquina de uno de los exámenes de 3º de la ESO en el que ha puesto un diez y un "¡Muy bien!" con boli rojo.

Además, el profesor aprovecha para dejar una opinión personal sobre como cree que deberían funcionar las cosas: "Así, sin ayudas, ni pistas, ni trabajos en grupo, ni proyectos ni gamificaciones. Yo explico, tú te lo estudias, yo te pongo a prueba y tú me sacas un 10".

En las respuestas se puede ver como la mayoría están de acuerdo con su perspectiva respecto a la forma de enseñar, que rechaza otras formas de evaluación y lo apuesta a todo al examen de toda la vida.

No obstante, otros creen que no tienen por qué ser métodos excluyentes. "Si el fin es que el alumno entienda, comprenda, asimile. Qué más da ayudas, pistas, trabajos en grupos, proyectos y gamificaciones?", responde un usuario.

Otras personas le han felicitado por no tener reparos en poner un diez. "Pues me alegro, menos mal q no eres de los profesores que dicen "nunca pongo 10 xq la perfección no existe"", comenta una tuitera, a lo que el profesor le responde: "Pongo bastantes. Pero suelen ser más numerosos según avanza el curso".

Como curiosidad, algo en lo que muchos se han fijado es que, en la foto del examen que comparte el autor del tuit se puede leer que, en un enunciado, el profesor escribió "typpex". Al parecer, esa no es la forma correcta de referirse al corrector, sino "típex" según la RAE.