Revelan la causa de la muerte de Stacey Warnecke: la influencer falleció desangrada tras dar a luz en casa

El informe del Tribunal Forense de Melbourne ha aportado nuevos detalles sobre la muerte de Stacey Warnecke, influencer especializada en maternidad y bienestar, que falleció horas después de dar a luz a su primer hijo en su domicilio. La investigación sitúa como causa principal una hemorragia posparto de evolución rápida, una complicación obstétrica que, según los especialistas, puede ser tratada si se interviene con celeridad en un entorno médico adecuado.

El parto tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025 en su vivienda de la zona de Melbourne, bajo la modalidad de parto libre, sin asistencia sanitaria profesional cualificada. En el domicilio se encontraban su pareja y una acompañante sin acreditación médica. El nacimiento del bebé, Axel, se desarrolló inicialmente sin incidencias aparentes, según el testimonio recogido en la investigación.

Las complicaciones comenzaron tras la expulsión de la placenta, cuando la influencer empezó a sufrir una pérdida de sangre progresiva. La petición de ayuda médica no se realizó de inmediato, un factor que los investigadores consideran determinante en la evolución del caso.

Según la reconstrucción de los hechos, en torno a las 4:13 de la madrugada se activaron los servicios de emergencia, cuando la situación ya se había agravado. A su llegada, el equipo sanitario encontró a la paciente en estado crítico. Tras su traslado urgente al Hospital de Frankston, los profesionales intentaron estabilizarla mediante transfusiones y varias intervenciones de urgencia durante horas.

A pesar de los esfuerzos de un equipo de más de veinte especialistas, la paciente falleció alrededor de las 11:00 de la mañana debido a paros cardíacos derivados de la pérdida masiva de sangre.

Los forenses han subrayado que la hemorragia posparto es una complicación poco frecuente en países con sistemas sanitarios avanzados, pero que requiere atención inmediata para evitar desenlaces graves. También han señalado la importancia de la detección precoz y del acceso rápido a recursos hospitalarios.

El caso ha tenido amplia repercusión en Australia y ha reabierto el debate sobre los partos sin supervisión médica. El hijo de la influencer sobrevivió y permanece bajo el cuidado de su entorno familiar mientras continúa la investigación sobre las circunstancias completas del suceso.