Se sale del cine porque aparecen mujeres desnudas, y cree que le está poniendo los cuernos a su novia

La infidelidad es un concepto muy poco definido, y depende en gran medida de lo que cada pareja acuerde entre sí para su relación. Hay quienes tienen una mentalidad muy conservadora, y que no consideran aceptables cosas que para la mayoría de parejas serían completamente normales. El consumo de pornografía es uno de los grandes debates en torno a la fidelidad, pero ahora se ha sumado un nuevo factor a la discusión: ¿ver películas en las que sale gente desnuda cuenta como poner los cuernos?

Este hombre se ha hecho viral con este vídeo que grabó, supuestamente, mientras esperaba a que su novia saliese de la película que habían decidido ir a ver juntos. Según explica, el decidió abandonar la sala de cine porque había aparecido una mujer desnuda en pantalla y, en su opinión, quedarse a verla era una falta de respeto y una infidelidad a su pareja.

Hay quienes han considerado esta forma de pensar tan descabellada que incluso han cuestionado que el chico estuviese hablando en serio. Sea o no verdad lo que este hombre describe, lo que sí está claro es que existe una diferencia muy grande entre la observación de un desnudo artístico y uno con intenciones provocativas. Por lo general, el objetivo de un desnudo en un filme es el de contar una historia, igual que un desnudo en un cuadro o en una estatua, de ahí que la mayoría de parejas no lo consideren como una infidelidad. No queremos ni imaginar lo mal que lo pasaría este hombre si le tocase hacer alguna visita a un museo de arte clásico, con lo habituales que son los desnudos tanto de hombres como de mujeres en poses de lo más sugerentes. ¡Aunque, tal y como explicábamos al principio, las opiniones al respecto de estos asuntos deben respetarse siempre, según lo que decida acordar cada pareja en concreto!