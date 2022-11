Recientemente Piqué ha estado en boca de todos desde su tormentosa separación de Shakira a su retirada del fútbol profesional pasando por el anuncio de la Kings League, la liga de fútbol siete con equipos dirigidos por streamers y exfutbolistas.

El legendario futbolista anunciaba el pasado 5 de noviembre su retirada del fútbol con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. Tan sólo unos días después, el 9 de noviembre, aparecía en directo en el canal de su amigo y socio Ibai Llamos para hablar tranquilamente de su retirada, de cuando dirigirá al Barça y de sus próximos proyectos fuera del fútbol.

Pero sin duda el momento más viral de toda la charla ha sido uno que no ha tenido nada que ver con el fútbol. Piqué e Ibai hablaban de la vida cuando en un momento este le dice al streamer vasco que tiene que salir más de fiesta.

"Es obligatorio salir de fiesta. El que no sale de fiesta míralo mal", asegura Piqué a lo que Ibai responde con absoluta sinceradidad: "A mi no me sale de los cojones salir de fiesta".

"Un día no pero si no sales de fiesta durante cinco años hay algo oscuro. Tienes que ir a tomarte un Whisky", continua diciendo Piqué. Pero Ibai insiste explicando que "a lo mejor te gusta quedarte en tu casa". El clip se ha vuelto viral siendo compartido por miles de personas en todas las redes sociales y generando un debate sobre salir de fiesta y la gente a la que no le gusta.

En ese sentido la actriz Cintia García, conocida por su papel en Las leyes de la frontera, ha respondido con contundencia a Piqué poniéndose de parte de Ibai.

"A mi no me sale del coño salir de fiesta, me gusta sofá, manta y netflix, tocarme el toto a dos manos, que pesaitas son algunas personas con salir de fiesta de verda, no a todxs nos tiene que gustar xD", ha escrito en un tuit que ya acumula más 18.000 'me gusta'.

Pero el debate no se centra sólo en la discusión entre salir de fiesta como dice Piqué y quedarse en casa como dice Ibai. Muchos señalan que existe una tercera opción que es salir de casa a hacer todo tipo de planes que no impliquen salir de noche, ir a un bar o discoteca o volver de madrugada.

Puedes quedar para comer, merendar, ir al cine, jugar juegos de mesa, ir a los bolos, hacer deporte, pasear por el campo, ir de compras y muchas más cosas interesantes que puedes hacer con tu pareja o tus amigos fuera de casa sin que impliquen irte de fiesta.

VER MÁS: ¡Intenta posar junto a un mono pero sale mal!