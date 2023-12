Sube un desternillante vídeo a TikTok de su madre llegando borracha a casa y arrasa: "Se cambian las tornas"

Las redes sociales se han convertido en uno de los pasatiempos preferidos de los jóvenes, ya sea para ver vídeos de los demás, como para grabarse a sí mismos. En la actualidad es normal para mucha gente compartir con sus seguidores prácticamente todo lo que hacen en nuestro día a día, lo que a veces puede resultar un tanto pedante; sin embargo, otras veces puede ser un gran acierto. Este vídeo es un ejemplo de lo divertido que puede resultar grabar todo lo que te sucede.

El usuario de TikTok Christian Sánchez ha conseguido convertir a su madre en una auténtica ídola para todas aquellas personas que, tras recogerse de una fiesta, llegan a casa hechas un adefesio. "Mama, no llegues tarde. Automáticamente mi madre a las 05:00", escribía Christian en el vídeo que se ha viralizado en redes. En él se ve a su madre llegando a casa tras salir de fiesta y haber bebido, según ella, "una copa, después de cuatro o cinco".

A pesar de que casi siempre son los hijos quienes llegan a casa borrachos tras salir de fiesta, el motivo por el que se ha hecho tan popular este vídeo es porque la madre es quien regresa bastante contenta a casa. "No puedo abrir la puerta", comienza Conchi, la madre de Christian, diciendo entre risas en el vídeo.

La risa contagiosa de Conchi hace que no puedas parar de ver el vídeo. Sin embargo, muchos sabemos que la risa, la mayoría de las veces, viene acompañada de otros sonidos, y más cuando vas borracha y no controlas tus fuerzas. Es lo que le ha ocurrido a esta mujer, a quien le advierte su hijo "al final te cagas".

El vídeo ha conseguido más de 19 millones de reproducciones y más de 32 mil comentarios. "Qué buen rollo", destacan la mayoría de usuarios. La buena relación entre madre e hijo ha sido una de las características más comentadas del vídeo. Sin embargo, también han resaltado el buen aspecto con el que llega la madre tras estar de fiesta. "Lo importante es que viene feliz y bien peinadita, yo llegaría como si me hubieran atropellado", escribe otro usuario.

"Lo he pasado muy bien", confiesa la madre. Aunque, tras ver el vídeo no nos queda ninguna duda de ello. Además, añade que "pa' una vez que salgo, me grabas", se queja Conchi.

No sabemos si será la única vez que Conchi haya regresado así de feliz a casa. Lo que sí sabemos es que a cualquier persona que vea este vídeo le alegrará el día. No siempre serán los padres quienes le abran la puerta a sus hijos tras salir de fiesta; los padres también se merecen disfrutar con amigos y tomarse "una copa, después de cuatro o cinco".