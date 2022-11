El vídeo de TikTok más desternillante: "De cuando mi madre escuchaba los audios duplicados y pensaba que yo era tonta"

No nos cansamos de repetir que si mezclas conversaciones de WhatsApp con redes sociales puedes liarla parda y volverte viral sin pretenderlo.

Esto es lo que le sucedió recientemente a @crismar__ cuando decidió subir un vídeo a TikTok en el que mostraba la conversación y, sobretodo, los audios que se acababa de cruzar con su madre.

"De cuando mi madre escuchaba los audios duplicados y pensaba que yo era tonta", escribió Cristina Martí, una joven valenciana, en la descripción del vídeo en TikTok que ya ha sido visto más de 600.000 veces y acumula 47.000 'me gusta'.

"Me vas a explicar ahora por qué hablas así todos los audios. Es que me gustaría saber lo tonta que te estás volviendo", le dice su madre confundida por la voz de su hija en los audios de WhatsApp.

Cristina en un primer momento no entiende nada de lo que está pasando hasta que se da cuenta de que su madre tiene la velocidad de escucha de los mensajes de voz en 2x y por eso su voz suena tan rara.

Se lo explica a su madre y luego esta manda otro audio partiéndose de risa: "Cristina es verdad, lo tenía en 2x, así ibas a toda hostia. A esta chica que le pasa, por qué habla así. Joder claro, porqué tenía duplicada la velocidad".

"Como voy a entender los audios si hasta que me he dado cuenta que estaba a velocidad máxima no te entendía nada", asegura la madre de Cristina.

Tenemos que tener cuidado con la velocidad a la que escuchamos los audios de WhatsApp o podemos llevarnos algún pequeño susto como el de esta madre.

