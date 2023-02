Viral en TikTok por mudarse a España y enamorarse de Leganés: "Es precioso"

Cuando viajar a Estados Unidos era algo súper exótico, todo el que cruzaba el charco desde España quería contarle a quien se pusiera delante lo bonito (o decepcionante) que era Nueva York comparándolo con las películas. El viaje inverso, de Norteamérica a Europa, es mucho más raro para los estadounidenses, y desde luego tienen un nivel de exigencia diferente al nuestro.

Hablamos, con todos los respetos, de la visión que ha tenido Dana -una estudiante de intercambio- llegada de Canadá a la muy castiza y bastante humilde ciudad de Leganés. Ha iniciado una cuenta en TikTok que se llama @DanaInSpain, desde donde narra sus aventuras como visitar un supermercado Lidl o un restaurante de comida marroquí.

"Mudarme a Madrid ha sido la mejor decisión de mi vida", dice en lo que a los vecinos pepineros podría parecerle una gélida mañana, pero es que en la tierra natal de Dana hay previsiones de 20 grados bajo cero... ¡de temperatura máxima! "Me encantan las calles de Leganés, son bellísimas", dice en otro clip en un barrio popular de Getafe, todavía no muy ubicada. "Parábamos en cada manzana a echar fotos a los edificios".

El romance de la canadiense con el sur de Madrid ha llamado la atención de los habitantes en esa zona, sorprendidos por cómo Dana ensalza los escurreplatos o los carritos de compra pequeños. Era de esperar que cuando pusiera pie en el centro de la capital sufriera algo parecido a un subidón de azúcar.

Es verla paseando a escasos metros de la Puerta del Sol y que se plantee, medio en broma medio en serio, "mudarse aquí". Da la casualidad de que lo dice enfrente del Four Seasons, de largo el hotel más caro de Madrid que también contiene unos pisos que parten de los dos hasta los diez millones de euros. Calderilla.

La parte buena de esta viralidad también viene, fíjate por dónde, en la ayuda que miles de desconocidos le quieren prestar cuando está mala. "Es un coñazo ponerse enferma en un país que no es el tuyo, pero aquí la gente es tan maja que me llegan mensajes de personas que no conozco para ayudarme en lo que sea. Ah, y gracias por hacerme viral en Twitter". Bienvenida a Leganés, Dana.