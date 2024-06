Se vuelve viral al contar la difícil situación que vive la mayoría de jóvenes para encontrar trabajo: "Los jóvenes queremos trabajar, pero no se puede"

Vivimos en un momento realmente complicado para los jóvenes a la hora de encontrar trabajo. El nivel de estudios que deben realizar es cada vez es más alto: carrera, máster —incluso, doble máster- idiomas, etc., pero parece que nada de esto es suficiente para poder encontrar un trabajo. Esta es la triste situación que viven miles de jóvenes que, sumado a que prácticamente en todos los puestos te exigen un cierto nivel de experiencia profesional, convierte en prácticamente imposible que los jóvenes puedan tener un salario con el que poder vivir.

La tiktoker @margotisaez ha compartido un vídeo con el que muchos jóvenes se han sentido identificados y en el que ha hecho una reflexión sobre por qué los jóvenes preparados no encuentran trabajo. Al comienzo de este vídeo explica: "He salido de una entrevista y he salido con esta cara y llorando como una loca". La joven tiene 23 años y ha estudiado Periodismo y Redes Sociales y un máster en Publicidad y Marketing. Explica que, además, ha estado tres veranos de prácticas y ahora está buscando un trabajo.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lo ha conseguido. Y aquí es donde comienza su reflexión. Explica que en algunos trabajos para los que ha aplicado le pedían 5 años de experiencia, pero el problema es que como en todos los puestos laborales le piden ese requisito, nunca podrá tener esa experiencia profesional. "Casi me piden que aprenda a volar, me piden cosas que, sinceramente, tengo 23 años, he salido de una carrera, no sé qué pretendes que haga".

Además, continúa: "Tengo 23 años y sé hacer la labor de una periodista. No voy a ser tu mejor periodista porque no tengo experiencia laboral, pero voy a dar lo mejor de mí en todo momento para ser la mejor". Pero parece que no es tan fácil. Indica que cuando había llegado ese mismo día a la entrevista de trabajo que tenía le dijeron que el puesto era de prácticas, lo que le incitó a hacer este vídeo.

Por otro lado, también habla sobre el tema del salario. Aclara que en los puestos de prácticas solo recibe 300 euros al mes, lo que no da casi ni para hacer la compra. "Yo, como persona, considero que tengo un valor, y como profesional también", se queja visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas. "Que los jóvenes queremos trabajar, pero es que no se puede. Voy a permitir que me pongas el horario que quieras, que trabaje todo lo que hay que trabajar y demás, ¿para qué? ¿Para que me estés tirando por tierra? ¿Para que te de las gracias por pagarme 300 euros?", añade.

"Entonces, a lo que quiero llegar es que me he sentido insultada. Llegar a un sitio, con mi preparación, un año buscando trabajo, que no lo he conseguido, ¿y todavía me estás haciendo el favor, como ellos dicen, de darte unas prácticas?", protesta. "Quiero trabajar, quiero dar lo mejor de mí y quiero demostrarlo. Pero es que no se puede. Sé que mi mejor trabajo no me va a llegar de la noche a la mañana, que también hay que currárselo y hay que buscarlo. Pero una cosa es dar lo mejor de mí y otra cosa es hacer conmigo lo que quieran. Cada persona tiene un valor y hay que valorarlo en lo suyo", sentencia.

El vídeo ha conseguido más de 450 mil reproducciones y miles de comentarios. Muchos usuarios han apoyado esta reflexión de la tiktoker y han escrito: "Nos engañaron diciendo que si no estudiabas no tendrías trabajo y no serias nada, mis amigos de FP aprendiendo un oficio nos pegan 20 vueltas", por ejemplo. Además, algunos usuarios también han querido hacer una pequeña recomendación a esta chica: "Yo en el curriculum quitaba lo de practicas y lo ponía como que había estado trabajando y super bién!! Hazlo y verás".