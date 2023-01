Un youtuber asegura que "es facilísimo tener un Lamborghini a los 20 años"

Probablemente no te acuerdes porque YouTube daba sus primeros pasos, pero allá por 2006, cuando Rubius apenas había subido dos vídeos, había una estrella involuntaria de la plataforma al que en Forocoches bautizaron como Matías El Humilde. Propietario de varios superdeportivos pese a su juventud, sus lemas eran frases tipo "a los que tienen EVOs, Subarus u Hondas, me los paso por la piedra" mientras se subía a un Lamborghini Murciélago.

No contaba en sus vídeos que el espectacular modelo italiano era un regalo de su padre, empresario de éxito, y que no había tenido que sufrir tanto como por ejemplo AlphaSniper. El madrileño confesaba en 2019 "haber cumplido un sueño" que "le había costado mucho conseguir" cuando presentó su Lambo Huracán, con bastante más modestia que Matías y mucha más que Sebastian Ghiorghiu.

Si no te suena el nombre tranqui, aunque él se crea la bomba como youtuber apenas supera los 850.000 seguidores en nueve años. A ver, que es una cifra notable, pero su grandilocuencia y sus consejos para hacerse millonario quizá están un pelín exagerados para estar en el puesto 1429 de creadores más seguidos de esa plataforma.

Ojito a sus palabras, viralizadas en un titkok: "Si eres un tío entre 20 y 30 años y no tienes un Lamborghini, deberías preguntarte por qué no lo tienes. Ahora me doy cuenta de lo fácil que es conseguir mucha pasta, con toda la que está circulando por ahí".

Sebastian asegura haber amasado una fortuna de ocho millones de dólares (casi lo mismo en euros) en apenas seis años, empezando cuando él tenía 18. ¿Sus negocios? Según él, creó una agencia de publicidad para Google, 'triunfó' en YouTube y haciendo 'dropshipping', una técnica de ventas en la que acepta pedidos de clientes sin ser él el que tiene el producto. Un intermediario de toda la vida.

Sus sugerencias económicas, muy cercanas al espíritu cryptobro, son lo bastante exóticas como para que él mismo reconozca que "habrá gente que piense que no tengo los pies en el suelo". Recordemos que es una persona que insiste en el valor de de tener un coche de 204.000 euros (el Lambo más barato): "Con todo el dinero que hay por ahí y todo lo que puedes conseguir, esa cantidad es calderilla".

Igual que Matías el Humilde, Sebastian no cuenta con exactitud cómo empezó en el mundo de los negocios, y sus explosivas declaraciones han conseguido una cancelación masiva en Twitter (donde ya cuenta con miles de memes) pero también un repunte en su canal de YouTube.

No sabemos si los nuevos seguidores están ahí por los loles o con la confianza de hacerse ricos con "Inteligencia Artificial" y negocios tan sospechosos como "el infalible dropshipping", si bien queda claro que su imagen va a ser la del chiste de esta semana. Hasta que las redes se olviden de él.