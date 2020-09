BLACKPINK anuncia la fecha de estreno de su documental 'Light Up The Sky'

BLACKPINK ya tiene fecha de estreno para su nuevo documental. Será el próximo 14 de octubre, por lo que queda poco más de un mes para que podamos conocer a las chicas un poco más en profundidad. 'Light Up The Sky' ('Enciende el cielo', traducido al español) ha sido el titulo escogido para este documental, el primero sobre K-pop de la plataforma Netflix.

El documental recorre la trayectoria de BLACKPINK desde sus inicios en 2016. En tan solo cuatro años, se han convertido en la banda de K-pop femenina más importante, sin tener siquiera un disco en el mercado.

En 'Light Up The Sky' podremos ver a las chicas en su ambiente privado (como, por ejemplo, en sus habitaciones), además de comprobar cómo se desenvuelven en el ámbito del trabajo. También revivirán uno de los momentos más importantes de su carrera: convertirse en las primeras artistas de pop coreano en actuar en el festival de Coachella.

Este es solo un ejemplo más de cómo BLACKPINK se está abriendo camino en el mercado musical de Estados Unidos. Un gran salto que ha ido acompañado y apadrinado por su colaboración con Lady Gaga en 'Sour Candy', canción que pertence a su último disco 'Chromatica'.

La colaboración con Selena Gomez en 'Ice Cream' les ha valido también como carta de presentación, ya que han conseguido entrar en la lista Hot100 de Billboard (aunque no directas al número uno como ha sido el caso de BTS, que también están abriéndose paso en el mercado anglosajón).

'Light Up The Sky' aborda también la concepción de su esperadísimo disco, que ha sido nombrado como 'The Album'. Después de una larga espera, los fans de Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie por fin van a poder disfrutar de todo el contenido sobre sus idols favoritas.