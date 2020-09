Charli D'Amelio se pasa a Triller

¿Se avecina una debacle? Charli D'Amelio se acaba de abrir una cuenta en Triller, la red social que ha nacido para hacerle la competencia a TikTok. Pero tranquilos, esto no significa que la estrella de la plataforma vaya a abandonar el barco.

Su participación en Triller no consiste en una fuga sino en una apuesta más por su futuro (por lo que pueda pasar con TikTok y por seguir expandiendo su popularidad en todas las redes sociales del momento).

Como buena creadora de tendencias, Charli no podía dejar escapar la oportunidad de formar parte de una de las apps que están empezando a coger fuerza. Es como si Ibai Llanos no hubiera sucumbido a jugar a 'Among Us', inconcebible, vaya.

Por lo que ahora, podremos disfrutar de los bailes de la adolescente en ambas plataformas. Para su estreno en Triller, Charli ha utilizado la canción 'Be Happy', el single musical de su hermana. El resto de la familia D'Amelio también la ha querido acompañar en esta aventura, así que si también eres fan de Dixie, Heidi y Marc, podrás encontrar sus perfiles dentro de la aplicación.

Charli D'Amelio ya ha superado los 87 millones de seguidores en TikTok (y no nos extrañaría que lograra los 100 millones en una semanas). Con su debut en Triller ha alcanzado los 900.000 seguidores en tan solo 24 horas.

Los chicos de Sway House fueron los primeros en dar el paso y apostar por este nueva red social. De hecho, Josh Richards es el Jefe de Estrategia de Triller. ¿Habrá influido la estrecha amistad de las D'Amelio con Noah Beck en su llegada a la plataforma?

La marcha de Richards, Beck y Bryce Hall coincidió con la polémica decisión de Donald Trump que amenazaba con prohibir TikTok en Estados Unidos si no encontraba un comprador para la empresa matriz china ByteDance. Finalmente parece que el problema se ha solucionado, ya que TikTok se ha decantado por Oracle para llevar la sede estadounidense.