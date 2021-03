Doja Cat se marca un 'silhoutte challenge' en el videoclip de 'Streets'

Doja Cat acaba de estrenar videoclip con un guiñito a TikTok, la plataforma que le ha dado la fama. La cantante, de nombre real Amala Zandile Dlamini, ha publicado el vídeo de 'Streets' donde aparece metida en el escaparate de una tienda, que perfectamente podría formar parte de 'Galerías Velvet', convertida en maniquí mientras comienza a sonar una música de los años 50.... Espera un momento. Esto nos suena.

Efectivamente. Doja Cat se ha marcado un 'silhouette challenge' en toda regla. Las luces se vuelven de color rojo para dar paso a las primeras notas de su tema 'Streets' mientras la rapera de 25 años comienza a contornearse para seducir al taxista que la contempla desde la carretera. Doja Cat, enfundada en un sexual conjunto de lencería, se mete en la piel de una 'femme fatale' para atrapar al hombre en una gigantesca tela de araña. Después todo resulta ser la fantasía de este taxista, que se ha quedado embobado mirando el escaparate.

El videoclip ha sido dirigido por Christian Breslauer y ha tenido muy buena acogida en las redes sociales. Doja Cat publicó 'Streets' en 2019 y forma parte de su disco 'Hot Pink', sin embargo el tema había pasado desapercibido hasta ahora que TikTok lo ha resucitado.

Después de que esta red social convirtiera en un super éxito viral su tema 'Say So', ahora le ha llegado el turno a 'Streets' gracias al peligroso 'silhouette challenge', donde se ha mezclado la canción de Paul Anka 'Put Your Head On My Shoulder' con las canciones 'Freak' y 'Streets' de Doja Cat, que se ha vuelto de nuevo viral en las redes sociales.

Con esta referencia al inicio de videoclip, y más adelante también cuando baila en una gran valla publicitaria roja, al reto viral de TikTok, la cantante reconoce la influencia que tiene la plataforma para resurgir canciones y la gran difusión que puede llegar a darle como ha sido su caso. El impulso que TikTok ha dado a su carrera no ha caído en saco roto sino que ha sido una de las artistas confirmadas para actuar en los premios Grammy el próximo 14 de marzo, a los que también está nominada.