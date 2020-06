Como cada verano, muchas son las canciones que se pelean por hacerse con el título de 'mejor canción del verano', una competición no oficial en la que gana el tema que más haya sonado en las discotecas y chiringuitos de playa.

Spotify se ha encargado de recopilar algunas de las candidatas en una playlist que promete convertirse en la banda sonora del verano de muchos.

Sin duda, una de las canciones que más triunfó el año pasado fue 'Con Altura', de Rosalía y J. Balvin, que esta temporada estival prueban suerte en solitario con la recién estrenada 'TKN', por parte de la cantante catalana, y tres de los colores del nuevo disco del cantante colombiano: 'Azul', 'Amarillo' y 'Gris'.

Otra artista que lleva dos veranos consecutivos sin dejar de sonar en las discotecas es Lola Índigo con sus 'Yo ya no quiero ná' o 'Me quedo'. Este verano hace doblete en la candidatura a mejor canción del verano con 'Mala Cara' y '4 besos' junto a Lalo Ebratt y Rauw Alejandro, que cuenta con otras dos canciones más en la lista ('Tattoo' y 'TBT' junto a Sebastián Yatra').

Bad Bunny no puede faltar en esta lista, aunque sorprende que sólo se hayan incluido dos de sus temas (habiendo sacado en estos meses dos discos). Va a estar difícil eso de cumplir con la normativa de no bailar en las discotecas de algunas comunidades autónomas como Murcia o Cataluña cuando suenen canciones como 'Yo perreo sola' o 'Safaera'. Sí, has leído bien, Spotify ha rectificado y ha vuelto a incluir este tema(zo) en su plataforma de streaming.

'La Tusa' de Karol G o 'Don't Start Now' de Dua Lipa son canciones que tampoco podían faltar en esta playlist veraniega, que cuenta también con una versión Lo-fi de 'Ain't no sunshine' para no descuidar el estado chill que pide el cuerpo en verano.

Una fuerte candidata a llevarse el primer puesto del podio es 'Se iluminaba' de Ana Mena y Fred De Palma, número uno en las listas italianas el verano pasado.

Los reyes indiscutibles de esta banda sonora del verano son Omar Montes y Anuel AA, con cinco canciones cada uno. ¿Su secreto? Las colaboraciones. Omar Montes, que acaba de anunciar que está en conversaciones para un remix con Rosalía, amenaza con coronarse con temas como 'Tinder', Rueda remix, Prendío remix, 'Pegamos tela' junto a Abraham Mateo y Léric, y 'Hola, Nena' de Nyno Vargas.

Por su parte, de Annuel AA podemos encontrar temas de su nuevo disco 'Emmanuel' como 'El manual', 'Fútbol y rumba' con Enrique Iglesias (que fue rey del verano durante mucho tiempo) o 'Que se joda'; como también su colaboración con Shakira, 'Me gusta'; o 'La jeepeta remix'.