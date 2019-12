Harry Styles se encuentra en plena promoción de su nuevo disco 'Fine Line' que verá la luz el próximo 13 de diciembre. Aunque conocemos los nombres de todas las canciones, de momento, sólo hemos podido escuchar 'Watermelon sugar' y 'Lights up'.

El siguiente tema del álbum que podremos escuchar es 'Adore you', del que se ha lanzado "por sorpresa" el tráiler de un videoclip en el que el ex integrante de One Direction ha creado todo un universo imaginario ubicado en la isla de Eroda.

Los fans ya habían ido atando cabos de qué era lo que se podía avecinar después de haber ido acertando las pistas que lanzaba la cuenta publicitaria de esta isla ficticia en Twitter. 'Eroda' es 'Adore' al revés, título de la canción.

GENTE ME OLVIDE DE AGREGAR: ERODA al revés es ADORE. Una de las canciones de Fine Line es: ADORE you. — 𝐀𝐦𝐲 || To Be So Lonely🥀 (@GucciiSuit) November 25, 2019

Por si fuera poco, Harry Styles ha contado con una narradora para introducirnos aún más en la historia de ese pobre niño incomprendido que vive en la isla. Esa dulce y misteriosa voz parece nada más y nada menos que la de Rosalía. Aunque algunos se han percatado en redes sociales, todavía no ha habido ninguna confirmación oficial.