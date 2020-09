Taio Cruz deja TikTok por los comentarios negativos: "Tenía pensamientos suicidas"

Taio Cruz ha abandonado TikTok debido a todos los comentarios negativos que ha estado recibiendo. El cantante se unió a la plataforma de sincronización de baile a principios de semana, llegando a alcanzar rápidamente más de 80.000 seguidores. Sin embargo, según ha denunciado en su cuenta de Instagram ha sido víctima de comentarios de odio que le han llevado a tener pensamientos suicidas.

Por este motivo, Cruz, de 35 años, ha decidido borrar su cuenta en la red social para cuidar su salud mental: "Gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo, aquí y en Twitter. Definitivamente no voy a volver a TikTok pronto. Mi cuerpo estaba temblando y tenía pensamientos suicidas. Me enorgullezco de ser mentalmente resistente, así que el hecho de que me sintiera así, me sorprendió incluso a mí.

El cantante de 'Dynamite' 'Hangover' o 'Break your heart' ha explicado cómo algunos usuarios de la plataforma se han burlado de él creando un ambiente tóxico en su perfil: "Algunos usuarios publicaron vídeos odiosos y burlones que estimularon un bucle de retroalimentación de negatividad, donde más y más gente comenzó a unirse a la burla y el odio".

Taio Cruz se ha lamentado por lo ocurrido, ya que su intención no era otra que la de pasárselo bien y divertir a sus seguidores: "Mi intención era hacer algunos vídeos divertidos e interactuar con mis fans, pero algunos, a los que no mencionaré, eran contrarios a eso. Por mi propia salud mental, preferiría estar donde me reciben, por ahora, TikTok no es ese lugar. Los medios sociales no deberían ser así. Lamentablemente lo es".

Después de esta publicación el artista, y compositor de temas para otros cantantes como Usher, Jennifer López o David Guetta, ha borrado también su presencia de Instagram y Twitter.

Muchos han sido los que han querido transmitirle su apoyo al cantante británico, como Dixie D'Amelio, que se ha pronunciado sobre lo ocurrido lamentando esta parte tan negativa de las redes que tan bien conoce: "Todos ustedes acosaron a un artista musical legítimo (que es conocido por ser una de las industrias más duras) fuera de TikTok en menos de una semana... Solo sé amable wtf".

Dixie ha compartido también una captura de pantalla con el último mensaje de Taio antes de borrar todas las publicaciones de su cuenta en la red social: "Nunca en mi vida he tenido una experiencia más negativa que en los últimos días aquí. Cuiden su salud mental y sean amables entre ustedes. A aquellos que me aman, gracias. Esta comunidad no es para mí".

"¿Vale la pena ser el "comentario principal"? ¿Eso te ayudará a dormir por la noche? literalmente estás causando daño mental y posiblemente físico a otro ser humano ... ¿Te sientes bien?", ha seguido reflexionando la tiktoker.