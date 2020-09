Dixie D'Amelio se opera la nariz igual que su hermana Charli

Unos hacen la comunión o celebran los cumpleaños a la vez y otros ¡se operan la nariz! Dixie D'Amelio ha aparecido en uno de sus últimos vídeos de TikTok con la nariz vendada y la cara amoratada. Al igual que su hermana pequeña, Charli, Dixie se ha sometido a una rinoplastia.

Hace unos meses la usuaria de TikTok con más seguidores en la plataforma aparecía con la nariz operada en sus redes sociales, una intervención que no se debía a motivos estéticos sino a problemas de salud. En concreto, respiratorios.

@dixiedamelio ##duet with @lizzo WHAT?!!?!!! hi lizzo ily [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/JOEMAMA-6688752496145353477|||♬ JOEMAMA - Joewaud]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/JOEMAMA-6688752496145353477|||♬ JOEMAMA - Joewaud]]

La bailarina publicó hace unas semanas un vídeo en su cuenta de YouTube en el que daba todos los detalles de la operación (cuando decimos todos nos referimos a TODOS, ya que la cámara entra hasta dentro del quirófano) y donde se comentaba que Dixie también iba a operarse. Hasta se puede ver a la cantante de 'Be Happy' llorando al pensar en la intervención.

Por redes sociales se está comentando que Dixie está siguiendo los pasos de su hermana y que se está copiando de ella, sin embargo, Dixie llevaba mucho tiempo esperando realizarse esta operación. Así se lo ha contado a los paparazzis de 'The Hollywood Fix': “La verdad es que es una larga historia pero en resumen: me rompí la nariz hace mucho tiempo, no he podido respirar bien en toda mi vida, finalmente voy a poder solucionarlo pero Charli ha tenido que hacerlo antes porque se la ha roto la nariz hace poco”.

Por lo que Dixie también se ha operado debido a motivos de salud para poder respirar. No nos extrañaría que pronto subiera un vídeo contándolo todo a su canal de YouTube. La intervención ha coincidido con el lanzamiento del videoclip del remix de 'Be Happy', que ha causado mucho revuelo, ya que aparece besándose con Noah Beck.

Este beso ha hecho que aumente el shippeo entre ambos, que se les está haciendo desde su ruptura con Griffin Johnson. Los jóvenes han comentado en un directo de Instagram cómo vivieron ese momento en el set de rodaje. En las imágenes del making of se podía contemplar a Dixie bastante incómoda, algo que ha reconocido en este directo, mientras que Noah ha dicho que él estuvo cómodo: "Era muy raro, estuve incómoda porque estaba todo el mundo delante mirando, mis padres viéndolo en una pantalla..."

Griffin Jonhson le ha comentado a Hollywood Wire que todavía no había visto el videoclip pero que todo el mundo hablaba de ese beso. El ex de Dixie acaba de sacar una canción, 'Convenient', en la que cuenta su versión de la ruptura y le suelta unas cuantas pullas a su ex novia.