Amouranth señala a los streamers españoles con los que se liaría: Auron, Vegetta, TheGrefg...

Raro sería que Amouranth pasase varios meses sin protagonizar un asunto por el que diese mucho de qué hablar a la comunidad de Twitch. En esta ocasión, han sido los creadores españoles y su audiencia la que más ha hablado de ella, después de que algunas de las figuras más notables del streaming de nuestro país fuesen objeto de su análisis. Desde hace un tiempo, Amouranth ha decidido jugar con su audiencia a "smash or pass", en el que sus seguidores le mandan fotos de hombres, y ella responde si se liaría con ellos o no. Decimos eso de "liarse", y no otra cosa, por modosidad, pero bien podría sustituirse por otros verbos más agresivos.

Entre los candidatos que más han atraído a Amouranth están Vegetta, Auron o TheGrefg (poco importa que algunos de ellos tengan parejas bien conocidas en las redes). Otros, como Rubius, también se han colado en sus análisis, pero por razones peores: en el caso del hispano-noruego, Amouranth criticó su elección de disfraz para Halloween, y el propio Rubius reconoció que no había sido una decisión acertada.

Con este "inocente" juego, Amouranth está colándose en los streams de algunas de las estrellas más potentes de Twitch, y es por eso que son muchos los que piensan que todo forma parte de su estrategia de marketing para atraer a públicos nuevos. Sea lo que sea lo que la streamer tenga en mente con esta idea, lo que está claro es que está entreteniendo de lo lindo a sus fans, y también a las de los creadores de los que ha hablado durante sus directos. ¡Aunque cabe señalar que rodarían cabezas si a algún hombre se le ocurriese hacer lo mismo con las streamers españolas!