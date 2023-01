Anitta Ruiz analiza los looks de los ESLAND: ¿quiénes fueron los mejores vestidos?

Tras meses de preparación, millones de tuits criticando las votaciones y otros tantos espectadores alabando la gran fiesta del sector streamer, la segunda edición de los Premios ESLAND por fin se celebró superando en todo a la gala de 2022.

Ya no valía la carta de 'es que yo no sabía a lo que venía', porque el evento ganó en madurez y formalidad, algo que se tenía que notar en la alfombra roja. Bueno, azul ESLAND, como en la premiere de Avatar, aunque en Flooxer Now hemos preferido preguntar a una especialista del rosa para que nos dijera qué tal vestían los VIPs de la cita mejicana.

Hablamos, claro, de Anitta Ruiz, periodista, consultora de moda y asesora de imagen para unos cuantos miles de seguidores en Instagram además de en varios programas y cadenas de televisión. Confieso que es llamarla por teléfono para preguntarle sobre streamers, y que te entren ganas de mirarte en el espejo y casi perfumarte para pasar el corte. Ya se hizo viral en el sector con su buenrollero despelleje a los de la boda de Willy.

Una vez lo coge se te pasan todos los males, porque responde tan divertida y locuaz como cuando está dando consejos en su IG. "Ya sabes que estoy un poco fuera de este mundillo", admite nada más comenzar el análisis, aunque se nota que ha buscado información sobre las fotos que le pasamos de los creadores bajo lupa. Como los tropecientos invitados eran muchos, pasamos a algunos destacados punto por punto...

Ferra y Ari

"Se han puesto muy de presentadores de gala. Ella va muy ochentera, se nota que es su momento y ha echado el resto, con ese rollo vedette que se lleva ahora. Esas cosas siempre se agradecen, y por ponerle una pega, los zapatos. Pero están muy graciosos".

Ibai Llanos

Al de Bilbao le gustará saber que Anitta se percató a la primera de su notable pérdida de peso, y le da mérito al look del que probablemente sea el streamer que, de largo, menos se preocupa de las apariencias. "Para estar en un momento de cambio físico, se aprecia el esfuerzo por ir estupendo. Eso sí, el zapato no es de traje, va con camiseta, la chaqueta le queda pequeña... va un poco deslavazadillo".

Lola Índigo

"En la entrada va estupenda, se nota que tiene una imagen súper potente, y en alfombras rojas evidentemente se los come a todos con patatas". No le conté el lío que levantó su audacia durante la actuación con los streamers, que lo mismo se hubiera detenido un poco más en esa reflexión.

Suja

"Me horroriza el look, pero me mola mucho que vaya de Balenciaga con Adidas. Me gusta que se ha dejado la pasta, que es lo moderno, lo que se lleva ahora. Mola".

[[Lluna Clark]]

"Es el claro ejemplo de 'me han invitado a una alfombra roja y por una vez en mi vida quiero vestirme para una alfombra roja'. Ha sacado todas las galas y está estupenda. Se le nota hasta por cómo baja la escalera y cómo posa, eso es muy guay porque no le come el vestido, va muy cómoda".

Luzu

"Se nota que es mayor que el resto y que se ha puesto el traje alguna vez más que el resto", dice antes de partirse de risa. Le recuerdo que ya le puso bastante bien en la boda de Willy, donde destacaba en un paisaje desolador de youtubers. "Se nota cuándo el traje te lo pones tú, o cuándo el traje te pone a ti"

Carles Tamayo

"Esto es lo que es crear marca: ha ido más a que le conozcan, así que vestir siempre igual es lo suyo. Aunque estés rompiendo todas las normas de etiqueta del evento, me parece que es a lo que iba a jugar. Este soy yo, estoy aquí y vengo a hacer campaña".

Yo Interneto

"Yo a cosas como estas, si no te han mandado recomendaciones de etiqueta, prefiero que lleves un look atrevido y extravagante a un traje mal puesto. Da como más rollo, ellos van muy graciosos y soy muy pro de la gente que arriesga". De nuevo me viene a la cabeza que con Lolito en la boda de Willy no fue tan indulgente, pero como ha cogido carrerilla no se lo digo.

TheGrefg

Por el tono de la consultora, creo que tenemos un ganador: "Va estupendísimo. Mezclando esmoquin de color, que ahora es muy tendencia, con sneakers, que es lo más en todas las alfombra rojas...". Conservador en la modernez, apostillo, y Anitta me da la razón. Quizá porque intuye que yo de moda sé lo justo para distinguir cuándo están bien de largo los pantalones.

La conversación deriva a temas más generales porque no hay tiempo para mucho en la apretada agenda de Anitta, que en realidad suena satisfecha con lo que se vio en los ESLAND: "Es una alfombra roja super joven, con gente de internet, y que te permite hacer cosas locas y distintas".

En 'La Filosofía del Vestido', Oscar Wilde escribió la famosa frase de "Una moda es simplemente una forma de fealdad tan absolutamente insoportable que tenemos que modificarla cada seis meses". Eso significa, en el mundo del pesimista escritor, que los streamers tienen al menos dos ciclos completos de moda antes de llegar a los próximos ESLAND. Pero si quieren acertar, o por lo menos evitar fallos básicos, nada mejor que pasarse por las redes de Anitta o incluso pegarle un DM. La ropa habla, ya tú sabes.