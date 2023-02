Auronplay se retracta y sí irá a los ESLAND: "Se lo debo a TheGrefg"

Dentro el mundo Twitch nacional, las hachas de guerra se desenvainan tan rápido como se entierran. Igual que hoy Ibai enarca las cejas por la traición de dos decenas de colegas, Auronplay ayer ponía el grito en el cielo por un aparente complot para apartarle de los premios a los que estaba nominado, asegurando que "mientras siga esta mierda de sistema de votos" a él no le verían el pelo por la alfombra roja.

En 2022 ya se excusó diciendo tener coronavirus (un hecho cuestionado por fuentes bien informadas) para evitarse el paseo a Barcelona, algo que directamente le debió dar una comprensible pereza cuando se anunció que la segunda edición sería en Ciudad de Méjico. "Con cómo está ahora, 20 personas pueden hablar por WhatsApp y hacer que no me lleve ningún premio", dijo, asegurando que ni estando nominado acudiría a la prevista tercera edición.

Un día después, las aguas vuelven a su cauce en unas declaraciones más calmadas. "Iré por una simple razón: porque se lo debo a Grefg", asegura el de Badalona a un año de que se celebre el evento, casi confirmado al cien por cien. Es más, acudirá "aunque haya renunciado y aunque no esté nominado a nada". ¿Quizá la propuesta de Polispol haya cuajado?

Conocido por lo poco que le gusta salir de casa (Agustin51 se lo reprochó muy duramente), que el evento vaya a celebrarse en Andorra seguramente ayudará a su propósito. Y no solo eso: podría ser la última ocasión que tenga para levantar un galardón mientras sigue en activo.

Ayer mismo le ponía fecha a su retiro, dándose un plazo de entre "año y medio o dos años" para dejar las redes de manera definitiva. Un bajonazo para sus millones de seguidores, y desde luego un cambio de ciclo muy notable para los considerados 'padres youtubers': Rubius, Auron, Willyrex y Vegetta.

Precisamente ese último ha descartado su asistencia a los ESLAND 2024 porque "le pilla lejos", si bien aclara que "es bromita", porque razones le sobran para quedarse en casa esa noche. Pero imagínate el mayor hype que podría producirse en la alfombra roja: un abrazo de reconciliación entre Willyrex y TheGrefg. No me digas que no sería épico.