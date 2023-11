AuronPlay revela qué hará cuando deje los streams y confirma que seguirá trabajando en los Squid Craft Games

Aunque a la comunidad de AuronPlay le gustaría seguir viéndole en stream durante muchos años más, la realidad es que su presencia en Twitch tiene ya los meses contados. Esto es algo que él mismo confirmó el pasado mes de junio después de firmar con la plataforma morada, el cual confesó que iba a ser su último contrato, porque echa de menos la época en la que se dedicaba completamente a YouTube. Por este motivo, ya advirtió que tan solo continuará stremeando hasta el próximo mes de julio, cuando se le acaba el contrato de exclusividad con Twitch.

Por tanto, pese a que tendrán que despedirse de la etapa de streamer de AuronPlay, sus seguidores podrán seguir disfrutando de su contenido dentro de YouTube. Esto es algo sobre lo que ha vuelto a hablar hace apenas unos días, cuando dijo que su futuro no está en los streams. Aun así, en esta ocasión ha decidido aclarar que, aunque deje de hacer directos diarios, es posible que abra en alguna ocasión para hacer un preguntas y respuestas o simplemente para hablar un rato con su comunidad.

Además, para alivio de muchos, parece que su vuelta a la creación de contenido en YouTube no supondrá un adiós a todos sus proyectos. Tal y como ha explicado, no tiene pensado abandonar la organización de los Squid Craft Games, por lo que, si vuelven a celebrar unos en el futuro, él seguirá formando parte de este y participando. Y lo mismo ocurrirá cuando le apetezca organizar un Minecraft Extremo o un Tortillaland, para lo que volvería a abrir durante unas semanas.

Aun así, ha remarcado que, aunque seguirá organizando estos proyectos de vez en cuando, de lo que sí que tienen que olvidarse es de verle en la serie de otros streamers, ya que no tiene pensado unirse a ninguna cuando deje atrás su etapa de streamer.

El fin de los contratos y la llegada del multistream

Por otro lado, también ha hablado sobre el fin de los contratos y el multistream, algo que creadores como Willyrex o Vegetta777han empezado a hacer estos últimos días. Pero, aunque esto ha sorprendido a muchas personas, él confiesa que ya sabía que se iban a terminar los contratos porque se lo dijeron hace unos meses, cuando estaba negociando con las plataformas, motivo por el que no le ha pillado por sorpresa.

Y, aunque él no puede hacer multistream porque en estos momentos sigue con un contrato de exclusividad con Twitch, ha confesado que, aunque pudiera, él no lo haría, ya que siente que sería una locura porque no podría centrarse en ningún chat, por lo que no sería capaz de leer ninguno.

Por tanto, aunque no queda mucho tiempo para que la comunidad de AuronPlay tenga que despedirse de sus streams, parece que todavía les quedan muchos años de contenido por delante, ya que por ahora no tiene intención de dejar de trabajar en la creación de contenido.