Las chicas de BLACKPINK cuentan cómo fueron las audiciones para formar el grupo

Tan sólo quedan dos semanas para el lanzamiento de 'THE ALBUM', el primer disco completo de BLACKPINK y la edición estadounidense de la revista ELLE ha querido rendirle homenaje a esta girl band dedicándoles la portada del mes de octubre.

Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie han posado para la revista y han hablado de cómo les influye la moda y cómo para ellas esta va ligada a la música o de qué les supuso convertirse en el primer grupo de chicas de K-pop en subirse al escenario de Coachella.

Sobre su actuación en este popular festival (que aparece muy bien reflejada en su nuevo documental 'Light Up The Sky'), Jennie ha reconocido que flipó cuando Will Smith se dirigió a ellas como si las conociera.

BLACKPINK se encuentra promocionando su comeback y celebrando los éxitos que el primer single del disco 'How You Like That' les está dando. Y es que con esta canción las chicas han logrado tres récords Guinness mundiales. El single consiguió 86,3 millones de visitas durante su primer día de estreno, lo que lo ha convertido en el vídeo más visto de YouTube en 24 horas, el vídeo musical más visto en YouTube en 24 horas y el vídeo musical más visto de YouTube en 24 horas de un grupo de K-pop.

Un éxito que no les ha sido regalado. Para llegar hasta aquí, Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie han tenido que trabajar muy duro, antes y después de entrar a formar parte del grupo. Las chicas han comentado en la entrevista con Elle cómo fue su proceso de selección.

Las audiciones dentro del mundo del pop coreano no son como las de La Voz sino que requieren de mucho sacrificio. Las chicas tuvieron que irse a vivir a una especie de academia donde entrenaban y se esforzaban y donde tenían que competir con otras chicas por ser las elegidas para poder entrar a formar parte del grupo. Un proceso que podía durar entre cuatro y seis años. Jennie fue la primera en entrar y ha recordado cómo fue la primera vez que vio a Lisa: "Era una chica joven, alta y con un cuerpo perfecto... Empezó a bailar como un robot, lo memorizó todo en segundos".

Lisa ha añadido que su madre siempre le decía que de niña estaba siempre "bailando y cantando, [pretendiendo] sostener un micrófono". Jisoo entró con ilusión e interés por aprenderlo todo, tal y como recuerda Jennie mientras que Rosé reconoce que no sabía bailar: "Nací y me crié en un país de habla inglesa, así que [Jennie] me ayudó con las diferencias culturales".

A diferencia de otros grupos de K-pop, BLACKPINK contiene integrantes de fuera de Corea del Sur como Rosé, que nació en Australia, o Lisa, original de Tailandia. A pesar de ello, las chicas conectaron muy bien desde el principio: "Después de nuestro tiempo de entrenamiento, íbamos a casa juntos y ordenábamos comida, hablábamos de lo asustados que estaban los maestros, de que el trabajo era demasiado. Y al igual que los niños en la escuela se hacen amigos, nos llevábamos bien. Era muy fácil, no teníamos que intentarlo", ha confesado Jennie que estudió en Nueva Zelanda antes de regresar a Corea del Sur.