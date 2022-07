Entrevista a Kapo 013: "Los creadores de contenido somos una macrocomunidad"

El apodo de Kapo013 no es redundante: a punto de llegar a los 250.000 seguidores en Twitch y con más de 600.000 en YouTube, Bruno Pol Feliu demuestra por en un montón de sitios que sabe de lo que habla. A nosotros nos lo cuenta en el Ubeat Fest, la cita streamer obligada del finde.

"El sector está creciendo muchísimo de lo que antaño estaba muy separado, por un lado YouTube y por otro los esports, y ahora es una macrocomunidad de creadores de contenido. Es una familia gigante y en todo lo que se está haciendo se nota que hay muy buena relación de los protagonistas".

El heredero (junto a Cristinini) de Hoy No Se Sale, el programa que empezó Ibai Llanos allá por 2019 para Ubeat, habla porque lleva mucho tiempo metido bien en la comunidad, aunque su especialidad esté en el freestyle (también con presencia importante dentro del Live Fest. Pero los streamers siguen siendo lo más pujante a día de hoy.

"Hoy por ejemplo hemos tenido a Axozer, un chaval de 18 años que lo está petando y demuestra que el ritmo de crecimiento de esto es rapidísimo, y que es muy fácil quedarse atrás por esa velocidad a la que va".

Sobre el freestyle: "Están muy relacionados porque que esté aquí hoy Oscu, el otro día Bizarrap, Chuty, Duki... está todo convergiendo muy bien y se está tejiendo una estructura de comunicación que a los padres les está llegando ya". Como muestra, un señor de unos cincuenta años, vestido con la camiseta de KOI, le pide una foto a Kapo a metros de la zona de acceso limitado donde estamos haciendo la entrevista.

"Ya no es lo de antes de 'no sé lo que hace mi hijo en Internet'. Ahora los padres controlan bastante de todos los temas estos, que están autopropulsados desde casa abriendo un canal y apostar por tu comunicación".

Si notas, por cierto, que Kapo habla muy bien es porque realmente se le dan muy bien las palabras, lo suficiente como para haber escrito un libro: 'Amor y dolor no riman siempre'. Orígenes del mundillo rapero-callejero en España que se promociona con una frase potentísima de su autor: "Lo contrario del miedo no es la valentía, es el amor. En eso voy sobrado en parte gracias al freestyle y todo lo que me ha dado".