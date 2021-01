Gemita327 se estrena como streamer en Twitch

Si hace unas semanas veíamos como Biyín rompía todos los récords de suscripción en Twitch, parece que su colega Gemita327 podría seguir sus pasos. Aunque sigue ejerciendo de profesora particular, desde que aparece en los streams de TheGrefg ha subido como la espuma en popularidad.

Siempre natural y sonriente delante de la cámara, no ha querido en ningún momento aprovecharse de la fama de su actual pareja, por lo que no ha dejado de lado su carrera y, de hecho, está representada por una agencia diferente a la del murciano.

Aun con esas, Gemma no pudo resistir la tentación de echarse unas partidas a Among Us junto a otras streamers. No era la primera vez que lo hacía, pero sí su estreno en solitario dentro del canal de TheGrefg. Hace un par de meses "casi la banean" por un stream accidentado, pero mucho ha llovido desde entonces.

No es ninguna locura pensar que Gemita podría dar el salto, aunque fuera solo de manera temporal, al mundo streamer. Lleva unas cuantas retransmisiones dando muy bien a cámara y con todos los ingredientes para triunfar en un mundo tan competitivo, sin mencionar que ya está en el círculo de los creadores de contenido más poderosos de nuestro país.

El vídeo que han subido donando a las causas benéficas de Auronplay e Ibai ha superado muy rápido el millón y medio de visitas, convirtiéndose en lo más visto del día en YouTube España. La reacción del público suele ser muy favorable, y eso que hasta ahora siempre ha retransmitido todo desde el canal principal de TheGrefg.

Gemita parece cómoda con cómo está ahora mismo, subiendo a razón de 125.000 nuevos followers mensuales en Instagram, su plataforma favorita. ¿Llegaremos a verla con su propio setup y haciendo contenido propio en Twitch? ¿Aparcará su carrera como física? 2021 empieza calentito en el panorama streamer.