Ibai Llanos y su cambio físico también inspiran a su padre: ''He empezado a dejar de fumar''

Ibai Llanos sigue siendo una fuente de inspiración para miles, y ahora, también para sus seres más cercanos. En el episodio 97 de su cambio físico, el popular streamer compartió un entrenamiento junto a dos invitados muy especiales: su padre, Javier, y su hermano, Oier. Durante el encuentro, ambos confesaron cómo la transformación de Ibai ha cambiado sus propias vidas.

Javier, su padre, admitió que ha comenzado a realizar deporte motivado por los logros de su hijo: ''El cambio que ha hecho es brutal y me he animado yo también''. Pero el impacto no termina ahí; Javier también reveló que ha dado un paso importante hacia mejorar su salud: ''He empezado a dejar de fumar''. Una noticia que tomó por sorpresa al propio Ibai, quien reaccionó emocionado: ''Qué bien, aita, qué bien''.

Por otro lado, Oier, el hermano del streamer, también compartió sus avances: ''Llevo entrenando desde que tú empezaste con el cambio. Habré perdido unos 10 kilos en cinco o seis meses''. Esta confesión llenó de orgullo a Ibai, quien no solo ve resultados en sí mismo, sino también en aquellos que más quiere.

La dedicación de Ibai Llanos no solo ha motivado a su familia y seguidores a nivel físico, sino que también ha puesto el foco en la importancia de la constancia y el esfuerzo. ''Con esfuerzo y entrega todo se puede conseguir'', reflexionó durante el vídeo, un mensaje que busca animar a todos a perseguir sus metas.

En cuanto a su propio progreso, Ibai destacó que sus entrenamientos ahora son más largos e intensos: ''Este ya es el noveno día en el que estamos entrenando más''. Aunque asegura que los resultados pueden no ser visibles en los vídeos, su compromiso sigue siendo inquebrantable.

Con su ejemplo, Ibai Llanos demuestra que los cambios positivos pueden generar una ola de inspiración que impacte no solo en su comunidad digital, sino también en su entorno más cercano.