Ibai presenta a los nuevos streamers de KOI y se disculpa por el proceso de selección: "Un puto desastre"

El terremoto que ha supuesto para KOI un resbalón como el de los streamers que no han pasado el corte de la audiencia ha conseguido que Ibai rompa su silencio sobre el tema. Ayer mismo, los tres aspirantes del casting de 11.000 personas confirmaron que no vestirían de violeta, pero hay cuatro personas que sí lo harán.

Son Skain, Shiro, Mayleen y Paula Senpai, cuatro creadores de contenido no muy populares pero que ya tenían cierta relación con el entorno de Ibai. Skain el que más, con 165.000 seguidores, gracias a sonoros desencuentros y calurosas reconciliaciones, además de ser el encargado de presentar la casa que servirá de cuartel general en esta nueva etapa.

Se trata de un chalet independiente que el streamer valora en unos muy generosos 85 millones de euros (cómo está el mercado inmobiliario, ¿eh?) y que por ahora apenas tiene rastro de vida, algo por otro lado habitual en las casas compartidas por creadores.

Es curioso que casi todos los elegidos hayan cruzado caminos en algún momento de su carrera con ElMillor, dato que no ha pasado desapercibido para el catalán sacando un comunicado (igualito al de Isawela) donde informa que no trabajará con KOI. Sarcasmo everywhere.

"El proceso de selección ha sido un puto desastre", decía Ibai en referencia al casting público que acabó con las ilusiones de Isawela, Kuro y sobre todo Ajromantto, y añadía que nadie de aquel concurso podrá a optar al resto de plazas que todavía prevén cubrir. "He estado semanas pensando en cómo solucionar esto y lo he pasado bastante mal".

La incertidumbre ha sido todavía más incómoda para los afectados, de los que solo Kuro se ha pronunciado con calma. AJ se sabía fuera desde el primer momento, dada la cancelación masiva que sufrió en la misma noche de su elección, mientras que Isa prefiere retirarse del ojo público una temporada.

Queda ver con qué pie empiezan los cuatro confirmados, que ya están emitiendo en directo y quién sabe si esperando completar los dormitorios de su casa con más compañía o, al menos, algo de decoración. Suerte para ellos, que la van a necesitar viendo cómo están las redes últimamente.