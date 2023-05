IlloJuan revela nuevos detalles sobre su torneo de Call Of Duty y comparte cuándo se celebrará

Si hay algo que gusta en la comunidad es ver a muchos de sus creadores de contenido favoritos reunidos en un mismo evento. Por ello, cuando IlloJuan ha decidido compartir algunos avances sobre su próximo torneo de Call Of Duty la emoción entre los espectadores ha sido palpable, especialmente después de que el año pasado dejara una de las polémicas más inesperadas del 2022.

Tal y como ha recordado el propio streamer, este año hay muchos eventos y series organizadas durante un mismo periodo de tiempo, ya que no solo está la Velada del Año 3, sino que también se vienen la serie de Rust y muchos otros eventos. Por este motivo, IlloJuan ha revelado que está pensando en dejar el torneo para "finales de septiembre", ya que si no es muy posible que se pise con algún otro evento o que caigan demasiado cerca.

Además, debido a la inesperada discusión que se generó entre Willyrex y TheGrefg durante la pasada edición del Torneo, IlloJuan ha querido dejar claro que este año no va a dejar que aquellos que se lleven mal estén en el mismo equipo. El motivo por el que ha decidido poner esta 'norma' es porque quiere asegurarse de que no se produzcan situaciones incómodas, y como sabe que a TheGrefg le gusta mucho hacerse el "travieso", no quiere arriesgarse a ello.

Finalmente, con el objetivo de evitar que los equipos vuelvan a estar desequilibrados, tal y como ocurrió el año pasado, el malagueño ha señalado que en esta edición del torneo de Call Of Duty preseleccionarán a los capitanes para que no se junten varios pros en un mismo equipo. Esta fue una de las pocas críticas que recibió esta competición, por lo que IlloJuan ha señalado que en esta ocasión espera poder corregir los fallos que tuvo. Por tanto, parece que el torneo de este año viene con ganas de superar la edición anterior, algo que está generando todavía más ilusión entre todos los que disfrutaron de este torneo de Call Of Duty y que esperan poder volver a hacerlo este septiembre.