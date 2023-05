Juan S. Guarnizo, acusado de intrusismo laboral por doblar a un personaje de 'Spiderman: A través del Spider-verso'

Juan S. Guarnizo lleva ya varios meses en los que parece que no tiene ni un solo segundo para descansar, ya que cada una de decisiones recibe críticas por parte de la comunidad. Pero, en esta ocasión, parece que las críticas no solo han venido por las personas que suelen tenerlo en su punto de mira, sino que hay muchas otras que han juzgado su decisión. Esto se debe a que Juan S. Guarnizo ha anunciado que dará voz a uno de los personajes de 'Spiderman: A través del Spider-verso', algo que muchos han considerado intrusismo labora. Según ha compartido el creador de contenido, el motivo por el que ha aceptado este trabajo es porque siempre ha soñado con "tener una oportunidad en el mundo del doblaje", pero esto no ha conseguido convencer a muchas personas.

Los problemas que sufren los actores de doblaje por el intrusismo laboral es algo que lleva tiempo hablándose en redes, por ello, esta noticia solo ha conseguido echar más leña al fuego. Frente a esta situación, el streamer colombiano no ha tardado en responder a estas críticas tanto a través de Twitter como en directo, donde ha querido aclarar que su participación es mínima, ya que tan solo dice una frase en toda la película.

Además, ha aclarado que su doblaje es tan corto que ni si quiera le van a pagar por esta participación, señalando que incluso se pagará él mismo el billete de vuelo a la premier. Aun así, parece que esto no ha conseguido calmar la situación, ya que muchas personas siguen en contra de que haga este tipo de colaboraciones porque no ha "estudiado nada relacionado con ello", por lo que no está preparado para hacerlo, tal y como señala Roubing0.

Por otro lado, Juan S. Guarnizo ha terminado explotando frente a esta situación, de forma que ha recalcado que son siempre las mismas personas y que estas le tienen "mucha rabia", motivo por el que siente que haga lo que haga van a seguir criticándole. Además, ha señalado que estas personas ni si quiera se dedican a criticar su trabajo, sino que directamente buscan ofenderle "de forma personal" tanto a él como a su familia, motivo por el que al final ha decidido ignorarles. Aun así, parece que esta polémica no tendrá solución, por lo que habrá que esperar a que salga la película para ver si, al menos, el doblaje de Juan logra convencer a los espectadores.