Quienes pensaran que la pandemia global iba a privar al mundo de K-pop se equivocaban, y mucho. Es verdad que el maldito coronavirus ha impedido que BTS, Seventeen y otros grupazos se pasen por nuestro país (y por cualquier otro), pero nadie esperaba el nivel de actividad que ha mostrado este género musical durante la cuarentena.

Tanto es así, que ayer mismo regresaron las chicas de TWICE con su noveno mini álbum, que ya habían enseñado hace unas semanas pero que ayer se estrenó con éxito total. Casi 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas lo dejan bien clarito.

Eso fue el primer día de junio, y no ha habido que esperar mucho para que la fiesta siga. El turno ha sido hoy para Victon con su 'MayDay', un curradísimo videoclip que seguro les pondrá de nuevo en boca de todos los aficionados.

Mañana, día 3, serán los chicos de GIDONGDAE los que hagan su debut bajo el manto de 2Y Entertainment. Será con la canción 'Party Like This', y aunque la boy band sea nueva, tiene algunas caras conocidas: Lee Ki Won del programa de talentos 'Produce 101'.

Yesung, Ryeowook y Kyuhyun, o lo que es lo mismo, Super Junior-KRY, estarán de vuelta con 'When We Were Us' el 8 de junio. Un regreso de unos veteranos que están en plena forma, y que el mismo día comparten protagonismo con Eunkwang, de BTOB, que cantará en solitario 'FoRest: Entrance'.

El 17 de junio no vuelve Seventeen (aunque debería, por hacer la gracia), sino Stray Kids. Los chicos presentan su primer álbum, 'Go', del que ya hay algunos adelantos en sus redes oficiales. Los cochazos parece que van a tener mucho peso en este comeback.

Y después del chasco de que no se hayan podido pasar por España, Seventeen tiene su regreso programado para el día 22 de este mes. La banda de Pledis Entertainment lleva un tiempo calentando motores, con adelantos y shows semanales incluso durante el confinamiento.