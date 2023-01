El Kun Agüero quitándose la máscara de Joker: los mejores momentos de la Kings League

La Kings League está dando mucho de lo que hablar. Desde antes de que arrancasen los partidos, el nombre del Kun Agüero ya se colaba entre los comentarios de los seguidores del evento, por su pique con DJMariio, y ahora vuelve a estar en boca de todos. Ayer, su entrada a lo grande y de incógnito sirvió para revelar a Ibai que era el Joker, y ese momento del stream se ha convertido en el más visto de toda la Kings League hasta el momento. El instante en el que entró en el campo obtuvo el doble de audiencia que la media cosechada por toda la jornada: casi millón y medio de personas, frente a los 600k viewers de media.

Los segundos de interacción entre Ibai y el Kun parecieron horas para todos aquellos que estaban siendo testigos de ese momento, que muchos califican ya como "histórico" de Twitch (un poco hiperbólico, pero lo dejaremos pasar). La cara que puso Ibai y sus pequeños comentarios no tuvieron precio, y se han convertido en motivo de risas a lo largo y ancho de las redes.

Al margen de este momento impactante, lo cierto es que no fue una jornada demasiado feliz para algunos de sus participantes; sobre todo, para Gerard Romero. Su cabreo con la dichosa carta que no acababa de usarse ha sido uno de los clips más virales del día, y es que su equipo se está convirtiendo rápidamente en uno de los que menos favorecen los fans del formato. Hay quien ha comentado incluso, con mucha maldad, que le divierte ver perder a su equipo; ¡y es que ir perdiendo por cuatro goles no alegra a nadie! Aunque pudo levantarse un poco el partido con un gol doble hacia el final, lo cierto es que la jornada ha dejado muy mal sabor de boca entre los fans del Jijantes FC.