Lola Lolita y su estreno en Twitch: fails, confesiones y momentos divertidos de la nueva reina de los streams

Lola Lolita es conocida, sobre todo, por su faceta como tiktoker, pero esta influencer ha decidido dar un paso más y aventurarse en Twitch. Los clips virales que ha dado en los canales de su pareja y su hermana han hecho que miles de personas estén interesadas en ver lo que tiene que ofrecer como streamer, y después de un par de pruebas, por fin ha podido hacer un directo que ha considerado digno de ser guardado de forma temporal en su canal. Aunque es probable que a partir de ahora la veamos en el set-up de Ibelky, este primer stream "oficial" se ha emitido desde su móvil y en casa de unos familiares, y en él ha mostrado cómo es su rutina de maquillaje desde cero.

Los cazadores de clips para TikTok han estado atentos a ver cuáles podían ser los fails o momentos salseantes que podían capturar, pero lo cierto es que, viendo su stream al completo, queda claro que lo que ha cundido es la naturalidad de Lola Lolita, más que el salseo. Si bien es cierto que se molestó más de una vez con algunos de los viewers que pusieron comentarios inapropiados, la influencer ha prometido que tendrá moderadores en sus siguientes streams para evitar este problema.

Destacaron mucho también las anécdotas y experiencias que contó en relación a su rostro, que ha estado dándole problemas durante los últimos meses. El acné parece haberle dado bastante guerra, pero ya ha contado que, con una visita al dermatólogo, pudo ponerle solución. En esa misma consulta descubrió también que tendrá que retirarse el ácido hialurónico que le pusieron en su último retoque de labios, ya que está endurecido y no es apropiado para la zona en la que lo lleva. Así, Lola Lolita aprovechó para recordar a sus seguidores que no se dejen engañar con este tipo de tratamientos, que recurran siempre a profesionales certificados y que acudan a revisiones médicas para asegurarse de que no les dan problemas.

Por supuesto, también vimos el lado más conocido de Lola Lolita. Su risa "maléfica" ya se ha convertido en todo un icono, y en su stream no faltó el humor que tanto gusta a sus seguidores: "Tengo más pelos en las pestañas que en el chumino" o "Es que mis labios parecen un chocho" son solo algunas de las joyitas que se le fueron ocurriendo mientras completaba esta rutina de maquillaje, y que ya le auguran un futuro prometedor en una plataforma tan adicta al humor como Twitch.