En poco más de un año, Marta Díaz se ha convertido en una de las influencers del momento llegando a alcanzar los dos millones de seguidores. Es verdad que no ha empezado de cero (cuenta con un padrino muy especial) pero su actitud entusiasta y sincera transmiten tan buena vibra que engancha. Si todavía no la conoces, esto es todo lo que debes saber sobre esta joven madrileña de 19 años.

1. Ha dejado sus estudios para ser youtuber

Marta Díaz cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 1,7 millones de suscriptores en su canal de YouTube, unas cifras que ha conseguido alcanzar en poco más de un año y que han hecho que abandone sus estudios para dedicarse en exclusiva a ser influencer.

2. Es hermana de AlphaSniper97

Marta no ha aparecido de la nada; es la hermana del también youtuber y gamer Alphasniper97. Díaz comenzó a aparecer en el canal de su hermano haciendo algunas colaboraciones y gustó tanto que empezaron a pedir saber más de ella, por lo que decidió abrirse un canal propio. Marta ha reconocido que su camino ha sido mucho más fácil a esto y que le está muy agradecida a su hermano.

3. Tiene su propia marca de ropa

Como toda influencer que se precie, además de realizar acciones comerciales con marcas en sus redes sociales, Marta se ha convertido en empresaria creando su propia marca de ropa: 'For me by me'. Según confesó en el vídeo de presentación de la marca poner en marcha este proyecto ha sido cumplir un sueño.

Marta es una apasionada de la moda y se pasa mucho tiempo pensando lo looks para las fotos y las posibles localizaciones.

4. Sale con el futbolista Sergio Reguilón

El corazón de Marta Díaz está ocupado por Sergio Reguilón, futbolista del Real Madrid cedido al Sevilla. Como se puede apreciar en la foto de portada, la pareja acudió junta al enlace de Pilar Rubio y Sergio Ramos el verano pasado. Marta está muy ilusionada con esta nueva relación y no se esfuerza por ocultarlo en sus fotos de Instagram.

5. Se lleva muy bien con su ex, TheGrefg

La primera relación conocida de Marta Díaz fue con el youtuber (y amigo de su hermano) TheGrefg. A pesar de que hubo rumores de que Díaz y Reguilón habían empezado su relación cuando todavía esta salía con el youtuber, ambos mantienen muy buena relación. De hecho, Reguilón y Grefg son socios en el equipo de eSports Team Heretics.

6. Ha sufrido un cambio de físico considerable

También siguiendo los pasos de su hermano, Marta se ha puesto en serio este año con el ejercicio y la dieta (eliminando las grasas y los fritos para que fuera más saludable). De esta manera, si comparamos sus fotos podemos ver como la influencer no sólo ha adelgazado sino que ha ganado músculo.

7. Lo ha pasado muy mal con el acné

La joven decidió revelar cómo era la realidad de su piel y lo mucho que había sufrido por tener acné en el rostro. Al tener que "trabajar cara al público" tenía que cortarse la frente o taparse con la mano cuando no podía utilizar filtros de Snapchat o Instagram para disimularlo.

8. Casi muere en un accidente

Uno de sus vídeos está dedicado a contar una de las experiencias más traumáticas que ha vivido. Para "hacerse la chula" cogió el quad de su hermano y se puso a presumir delante de los vecinos: "Mi cerebro no podía soltar el acelerador ni pulsar el freno, así que empecé a dar vueltas pensando que así pararía". Al final terminó cayéndose impactando de cara con una columna de hormigón. Marta reflexiona que si no hubiera llevado casco en ese momento "no estaría ahora mismo aquí contando esto".

9. Conoce a Rosalía

Quizá este es uno de los datos menos relevantes sobre Marta Díaz, pero la influencer ha confesado que le hizo mucha ilusión conocer a Rosalía en el BBK. No sólo pudo disfrutar del concierto de la cantante sino que la conoció en persona y le firmó la edición en vinilo de 'El Mal Querer'.

10. Tiene su propio libro

Si te has quedado con ganas de conocer más cosas sobre el día a día de Marta Díaz, la influencer tiene un libro en el que cuenta algunos de los aspectos más desconocidos de su vida a modo de biografía. 'Todo lo que nunca te dije. 100 preguntas a Marta' de la editorial Planeta.